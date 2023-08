Poppy Playtime Sistem Gereksinimleri

Poppy Playtime sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Poppy Playtime sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Poppy Playtime Minimum Sistem Gereksinimleri

Poppy Playtime oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Intel Core i5

RAM:8 GB RAM

Ekran Kartı:Nvidia GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580

İşletim Sistemi:Windows 10, 64-bit

Depolama Alanı:10 GB

Poppy Playtime Önerilen Sistem Gereksinimleri

Poppy Playtime oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Poppy Playtime Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

MOB Games tarafından yayınlanan, Poppy Playtime oyununu indirebilmek için 10 GB depolama alanına sahip olmalısınız.