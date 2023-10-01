Gümrük Muhafaza ekiplerinin Habur Gümrük Kapısı’na gelen tıra yönelik yürüttüğü operasyonda 2 milyon 177 bin lira değerinde muhtelif marka 131 kaçak cep telefonu ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler kapsamında, Irak’tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tır Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüpheli görülerek takip altına alındı.

Yakın takibe alınan tır ekiplerce X-ray tarama sistemine sevk edilerek kontrol başlatıldı.

Taramada tırda şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine tır ekiplerce arama hangarına çekildi.

Arama hangarında yapılan detaylı fiziki arama sonucu tırın dorsesinin direk boşluklarında, yemek dolabının alt boşluğunda ve piknik tüpünün içerisinde yeni ve çok sayıda muhtelif marka cep telefonu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 177 bin lira değerinde toplam 131 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.