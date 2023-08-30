Türkiye'nin ekonomik panoramasında büyük değişikliklere yol açacak bir sıralama açıklandı. Ülkenin en yüksek piyasa değerine sahip şirketleri belirlendi ve bu liste, Türkiye'nin ekonomik liderlerini gözler önüne serdi.

Koç Holding (#KCHOL), 357.6 milyar TL'lik piyasa değeriyle listenin zirvesine yerleşti. Holding, geniş bir yelpazede faaliyet göstererek enerji, otomotiv, finans ve perakende gibi çeşitli sektörlerde etkin rol oynuyor.

Türk Hava Yolları (#THYAO), 353.3 milyar TL'lik piyasa değeriyle ikinci sıraya yerleşti. Ulusal ve uluslararası uçuşlarla havacılık sektöründe lider konumda bulunan şirket, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak biliniyor.

Otomotiv sektörünün önde gelen oyuncularından Ford Otosan (#FROTO), 306.2 milyar TL'lik piyasa değeriyle üçüncü sırada kendine yer buldu. Şirket, Türkiye'de otomobil üretim ve pazarlama alanlarında etkili bir konumda bulunuyor.

Enerji sektörünün dev isimlerinden Tüpraş (#TUPRS), 282.9 milyar TL'lik piyasa değeriyle dördüncü sırada yer aldı. Petrol rafinasyonu ve türev ürünlerin üretimi alanında faaliyet gösteren şirket, enerji sektöründeki etkisini sürdürüyor.

Sasa Polyester (#SASA), 278.7 milyar TL'lik piyasa değeriyle beşinci sıraya yükseldi. Kimyasal ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, özellikle polyester elyaf ve elyaf bazlı ürünler konusunda uzmanlaşmış durumda.

Garanti Bankası (#GARAN), 221.6 milyar TL'lik piyasa değeriyle altıncı sırada yer aldı. Finansal hizmetler ve bankacılık ürünleri alanındaki geniş yelpazesiyle ön plana çıkan banka, Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olarak biliniyor.

İş Bankası (C) (#ISCTR), 204.2 milyar TL'lik piyasa değeriyle yedinci sıraya yerleşti. Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan İş Bankası, geniş müşteri kitlesiyle finansal çözümler sunmaya devam ediyor.

Enka İnşaat (#ENKAI), 190.7 milyar TL'lik piyasa değeriyle sekizinci sırada kendine yer buldu. Ulusal ve uluslararası inşaat projelerindeki etkileyici portföyüyle dikkat çeken şirket, inşaat sektöründeki liderlerden biri olarak öne çıkıyor.

Savunma sanayi devi Aselsan (#ASELS), 179.5 milyar TL'lik piyasa değeriyle dokuzuncu sıraya yerleşti. Elektronik, iletişim ve savunma sistemleri alanındaki ürünleriyle Türkiye'nin savunma sanayiindeki lokomotiflerinden biri olarak görülüyor.

Cam ve cam ürünleri sektörünün temsilcisi Şişe Cam (#SISE), 163.4 milyar TL'lik piyasa değeriyle onuncu sırada yer aldı. Farklı alanlarda kullanılan cam ürünleriyle sektördeki varlığını sürdüren şirket, Türkiye'nin önemli endüstri kuruluşlarından biri olarak kabul ediliyor.Bim Mağazalar (#BIMAS), 155.4 milyar TL'lik piyasa değeriyle listenin on birinci sırasında yer alıyor. Perakende sektöründeki liderliğiyle öne çıkıyor.

Akbank (#AKBNK), 155.0 milyar TL'lik piyasa değeriyle on ikinci sırayı alıyor. Finans sektöründeki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

Ereğli Demir Çelik (#EREGL), 153.3 milyar TL'lik piyasa değeriyle on üçüncü sıraya yerleşiyor. Özkaynak değeriyle neredeyse eşit bir değere sahip.

Yapı ve Kredi Bankası (#YKBNK), 140.8 milyar TL'lik piyasa değeriyle on dördüncü sıraya yer alıyor. Finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren bir diğer banka.

Vakıflar Bankası (#VAKBN), 136.8 milyar TL'lik piyasa değeriyle listenin son sırasında yer alıyor. Türkiye'nin köklü bankalarından biri olarak finansal çözümler sunuyor.

Bu liste, Türkiye'nin ekonomik çeşitliliğini ve gücünü yansıtan bir panaromayı gözler önüne seriyor. Özellikle bankaların sıkça yer aldığı bu sıralamada Ereğli Demir Çelik, özkaynak değeri ile dikkat çeken bir istisna olarak öne çıkıyor. Akbank ve İş Bankası'nın ise özkaynak değerlerinin altında piyasa değerine sahip olması, dikkat çeken diğer bir detay olarak kayda geçiyor.