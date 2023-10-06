Burhaniye ilçesi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) bu yıl ilk kez düzenlediği Plaj Voleybolu Avrupa Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ören Plajı’nda başlayan ve 4 gün sürecek karşılaşmalara 11 ülkeden 40 takım katılıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Ören Plajı’nda başlayan karşılaşmalar pazar günü yapılacak final maçları ile sona erecek. Organizasyona kadınlar ve erkeklerde Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, Çekya, Estonya, Ermenistan, Fransa, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Moldova, Slovenya ve İspanya olmak üzere toplam 11 ülke katılım gösteriyor.

Karşılaşmaların pazar günü final maçları ile tamamlanacağını anlatan Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, "Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sahipliğinde, Balıkesir Burhaniye Ören Plajı’nda, dünyanın ilk uluslararası Kulüpler Avrupa Kupası organizasyonunu düzenliyoruz. O açıdan çok mutluyuz ve gururluyuz. Çünkü dünyada ilk kez burada Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bir ilke imza atıyoruz. Avrupa’dan 11 ülkeden 40 takımın katıldığı bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Kulüpler burada Avrupa kupasını kazanmak için 4 gün boyunca mücadele edecek. Grup müsabakaları ile başlıyoruz. Arkasından Play-off ile finale doğru gideceğiz. Akşam, gece saatlerinde de maçlar olacak. Cuma, cumartesi, pazar bütün gün boyunca saat 10.00 ila 20.00’ye kadar maçlar devam edecek. Pazar günü de final oynanacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Uğur Baysal da, "Bu sene dünyada ilk defa planlanan ve uygulamaya geçen Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın vizyonu doğrultusunda iki deniz bir şehir yeşil ve mavinin buluştuğu gençlik ve spor kenti Balıkesir olarak Ören’in bu güzide kumsalında daha önce yapmış olduğumuz organizasyonlardaki başarılarımızdan dolayı çıtayı bu sefer biraz daha üst seviyelere taşıyıp Avrupa Kulüpler Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu özel bir turnuva. 11 ülkenin katılımı ile Balıkesir’imiz Burhaniye Örenimiz de misafir ettiğimiz sporcular ile turnuvaya başladık. Takımlarda yer alan sporcular, antrenörler ve idarecilerin akşam gala yemeğinde bizlerle paylaşımlarında, bu turnuvadan ve organizasyondan çok memnun olduklarını dile getirdiler" diye konuştular.