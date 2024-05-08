Eczacıbaşı Dynavit, 2024-2025 sezonu kadro planlaması dahilinde 2004-2009 sezonları arasında ve geçtiğimiz sezon forma giyen tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol’un yeni sezonda takımda kalacağını açıkladı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Altyapıdan yetişen ve 2004-2009 yılları arasında ve geçtiğimiz sezon forma giyen tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol’un takımda olacağını duyurdu. 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Eczacıbaşı’nın kupayı müzesine götürmesinde önemli rol oynayan Naz Aydemir Akyol, önümüzdeki sezon da turuncu-beyazlı formanın başarısı için mücadele edecek. Konuyla ilgili kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Kıymetli pasörümüzle önümüzdeki sezonda da birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Naz’ın tecrübesine güveniyor, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.