Polisan Holding’e ait Poliport Limanı’nda bir gemiden indirilen yük esnasında çevreye yayılan simsiyah dumanlar İzmit Körfezi’ni kirletti. Vatandaşlar o anları şaşkınlık içerisinde izledi.

Polisan Holding’e ait Poliport Limanı’nda 2017 yılında meydana gelen petrol sızıntısı sebebiyle büyük çevre katliamı yaşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yine aynı limanda çekilen görüntüler, izleyenlerin tepkisini çekti. ’Gerda S’ isimli gemiden limana indirilen ve kömür olduğu tahmin edilen yükün simsiyah dumanı, göz göre göre İzmit Körfezi’ni kirletti. Limanın hemen yanında bulunan restoranda oturan vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Çevre felaketinin sık sık yaşandığını belirten vatandaşlar, "Biz de çektik, dün akşam gönderdik ama bir faydası olmadı" diyerek görüntüyü çeken kişiye uyarılarda bulundu.