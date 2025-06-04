Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Enstitüsü ve Trafik Enstitüsü bünyesinde çeşitli programlara başvurular kabul edilecektir.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde doktora programları Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Güvenlik (İngilizce), Kamu Güvenliği ve Suç Araştırmaları alanlarında yürütülmektedir. Tezli yüksek lisans programları ise Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Güvenlik (İngilizce), Kamu Güvenliği, İstihbarat Araştırmaları, İstihbarat Araştırmaları (İngilizce), Suç Araştırmaları ve Ceza Adaleti alanlarında sunulmaktadır.

Adli Bilimler Enstitüsünde tezli yüksek lisans programları Delil Bilimi (Kriminalistik), Fen Bilimleri (Adli Fen) ve Adli Psikoloji (İngilizce) alanlarında verilmektedir.

Trafik Enstitüsünde ise tezli yüksek lisans programı olarak Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi sunulmaktadır.

Başvuru tarihleri 16 Haziran - 4 Temmuz 2025 olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgiye www.pa.edu.tr adresinden veya gbe.pa.edu.tr, abe.pa.edu.tr, trafik.pa.edu.tr web sitelerinden ulaşılabilir.