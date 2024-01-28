Sakarya'da görevi sırasında trafik kazası geçiren ve şehit olan Polis Memuru Cengiz Parlak için Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Sakarya’da görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen Polis Memuru Cengiz Parlak’a Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz. Kahraman Polisimizin ruhu şâd, makamı âli olsun. Kederli ailemizin ve Milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden acı haberi kamuoyuna iletti.

Kaynak: MURAT AVCI Muhabir: MURAT AVCI