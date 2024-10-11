23 Eylül 2024 tarihinde 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Geçti’nin yakalanması sırasında meydana gelen arbede sonucunda, polis memuru Şeyda Yılmaz hayatını kaybetmişti. Geçti, "Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi.

İddianamede, Geçti hakkında Yılmaz'ı şehit etmesi nedeniyle "Kadına karşı, kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'yi ağır yaralaması da "Öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor. Geçti'nin annesi Pınar Geçti’ye yönelik "Üstsoy birine karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Geçti’nin olay yerindeki iki polis memuruna direnişi "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na muhalefet" suçundan da 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. Böylece toplamda 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Geçti'nin geçmişi ve suçun niteliği nedeniyle cezasında indirim yapılmaması talep ediliyor. Hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve mahkeme iddianameyi kabul ederse Geçti’nin yargılanmasına yakında başlanacak.