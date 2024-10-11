Yalova’nın Altınova ilçesinde eşi Semiha Sözer’i uçurumdan iterek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davada olay yeri keşfi yapıldı. Ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanan ve suçlamaları kabul etmeye şahıs, keşifte o günü anlatırken hakim ve bilirkişi ekipleri inceleme gerçekleştirdi.

24 Ocak 2023 tarihinde Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkiinde, Semiha Sözer (34), yanında eşi Erdal Necip Sözer (41) varken yaklaşık 20 metre yükseklikten düşmesi sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti. Eşi ifadesinde, fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti. Şüphe üzerine kurulan bilirkişi heyeti olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığını, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varmış, sonrasında ise sanık olaydan 15 ay sonra tutuklanmıştı.

"Eşe Karşı Kasten Öldürme" suçlamasıyla Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Erdal Necip Sözer’in de katıldığı yeni bir olay yeri keşfi yapıldı. Sanık keşifte Mahkeme hakimine olayı yerinde o gün yaşananları tek tek anlattı. Önce kayalıklar üzerinde düşme yerini gösteren sanık ardından düşme noktasını anlattı. Bölgede bilirkişi heyeti incelemeler yaptı.

Dava çerçevesinde yapılan olay yeri keşfiyle ilgili bilgi veren Semiha Sözer’in ailesinin avukatı Eyyüp Kaplan, daha önce de bölgede keşif gerçekleştirildiği belirterek, “Savcılık da yaptı, jandarma ekipleri de gelip yaptılar ama daha önce gösterilen yerlerde farklılıklar var. Tabi son gösterilen yerde bir bilirkişi raporu alınmıştı. Raporda, itmeye dayalı bir ölüm olduğu yazılmıştı. Şimdi tekrardan sanık avukatları talep ettiler, bilirkişi raporu yapılmasını istiyoruz, tekrardan keşif yapılmasını istiyoruz diye. Keşif yapılması bizim de talebimizdi. Mahkemede karar verecek hakimin gelip burayı görmesi, buranın nasıl bir yapıya sahip olduğunu görmesi, buradaki manzarayla oradaki manzaranın hiçbir farkının olmadığını görmesi, karar verirken vicdani kanaat oluşturması açısından önemli bizim içinde. Tekrardan burada yine işlem yapılacak. Daha sonra bir rapor hazırlayacaklar olayın oluş haliyle alakalı. Ne olabileceğini, düştüğü yeri, düşmesi gereken yeri detaylı bir rapor oluşturacak şekilde hazırlayacaklar” dedi.

“Cinayet olduğunu gösteriyor”

İlk raporda itilme sonucu düşmenin yaşandığını anlatan Kaplan, bilimin tartışmaya kapalı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bilim bir şey diyorsa tartışmaya kapalıdır. Burada görgü tanığı yok, kamera kaydı yok. Biz bilimsel verilere bakarak bir de vicdani kanaate bakarak bir sonuca varacağız. Mahkeme heyeti de o şekilde. Rapor tabi ki mahkeme sonucuna büyük etki edecektir. Ki alınan rapor zaten cinayet olduğunu gösteriyor. Şimdi otopsi raporunda da düşme yerinin kafatasının arka tarafında olduğunu söylüyor. İlk en önemli darbeyi ilk düştüğü yerden alır. Yani rahmetli düşerken herhangi bir yere çarpmıyor aslında. İlk rapor da o şekilde. Düşerken kafasının üstüne düşüyor, direk yere düşüyor. Düşmesi gereken yerle arasındaki mesafeden bariz şekilde 13 metre. Bu sebeple cinayet olduğunu kanaat ediyoruz. Bugünkü raporun sonucunu bekleyeceğiz. Bakalım farklı bir yer mi gösterecek.”

“Ben ona evladıma canımı vermişim”

Semiha Sözer’in annesi Selma Dursun ise, “Kızımın ne belinde kırık, ne boynunda kırık, ne bacağında. Hiçbir yerinde kırık yok benim kızımın. Sağ şakaktan darbeyi alıyor benim evladım. Bir de sağ el bileğinde kırıklık var. Ben bunu daha önce savcı beye de söylemiştim. Ben şunu soruyorum. Belki acılı anne diyeceksiniz. Benim damadım olmuş. Ben ona evladıma canımı vermişim. O benim düşmanım değil ki iftira atayım da öç alayım. Gel gelelim şuraya bakın. Aklı başında bir tane insan desin ki hakikaten bir şey yok burada. Bu adam gayet doğal getirmiş karısını buraya çıkarmış, fotoğraf çekmiş. Lütfen birisi bunu bana vicdani olarak söylesin” dedi.