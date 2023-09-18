Esenyurt'ta, bir şirketin güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, komiser yardımcısı İsmail S. ile diğer 5 polisin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca, 6 polis memurunun ise beraatine hükmedildi.

Olay, 6 Haziran 2021 tarihinde Esenyurt'ta bir şirketin güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın gözaltına alınan çalışanlarının arkasından polis merkezine gitmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. İddianameye göre, olayın ardından aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 12 polis hakkında çeşitli suçlamalarla 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Komiser yardımcısı İsmail S. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "İşkence suçlamasını hiçbir şekilde kabul etmiyorum. İçeride en fazla 1 dakika kalmışım. Bu sürede anayasada tanımlanan işkence suçunu işlemem mümkün değildir. Bilinçli taksir iddiasını da kabul etmiyorum. Vurduğuma dair dosyada herhangi bir görüntü yoktur. Beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini istediler.

Mahkeme, sanıklar Samet Y., Hasan K., Cumhur G., Bilal K., Emre G. ve Kamil Y.'nin 'işkence' suçundan beraatlerine karar verdi. Ayrıca, komiser yardımcısı İsmail S. ile polis memurları Muhammed K., İsmail G., Muhammed Ş., Mustafa Ş. ve Erdoğan K.'nin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Birol Yıldırım, güvenlik görevlileri ile site esnafı arasında bir tartışmanın ardından polis merkezine gitmişti. Ancak olayın polis merkezinde nasıl geliştiği tam olarak netleştirilememişti. Güvenlik görevlileri, polisler tarafından ifadeleri alınmak üzere merkeze getirildiklerinde darp edildiklerini ve Birol Yıldırım'ın mutfak kısmına alındığını ifade etmişlerdi. Birol Yıldırım'ın ölümü, Adli Tıp Kurumu raporuna göre kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmişti. Polisler ise müdahalede bulunmadıklarını savunmuşlardı. İddianamede ifadelerine yer verilen güvenlik görevlileri Barış Uysal ve Alihan Uysal, mutfakta bulunduklarını belirtmişlerdi. Bu sırada, polis memurlarının Birol Yıldırım'ı darp ettiğini ve Yıldırım'ın bu esnada "Ben kalp hastasıyım, kalbimde stent var" dediği halde polislerin eylemlerine devam ettiğini aktarmışlardı. Ayrıca, güvenlik görevlileri, kendilerinin ve Birol Yıldırım'ın su ile ıslatıldığını da iddia etmişlerdi. Birol Yıldırım 6 Haziran günü tutulduğu mutfakta fenalaşarak ölmüştü. Bu nedenle, komiser yardımcısı İsmail S. ve diğer polisler hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla dava açılmıştı.

Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlamış ancak görevsizlik kararıyla Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.