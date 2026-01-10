Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan kaçakçılık operasyonunda S.U. (40) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametgahında ve deposunda yapılan aramada, 200 kilo kaçak tütün, 174 paket 100 gramlık paketli tütün, 105 bin 800 adet boş, 91 bin adet dolu makaron ve 4 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.