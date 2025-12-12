Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan Kızılay Kampı yanında Y.E.Ç. (19) idaresindeki 60 TB 272 plakalı otomobil, narkotik polisinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin peşinde olduğu otomobil yunus polislerinin uygulama noktasında da durmayarak araçlara ve görevli yunus polisi Ö.K.’ye ve daha sonra da askeri kampın tabelasına çarptı. Kazada polis memuru Ö.K., yaralanarak hastanelik oldu. Sol eli kırılan polis memuru tedavi altına alınırken, araç sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi E.Ç. (17) gözaltına alınıp Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polisin durdurduğu otomobilde kimlik kontrolü yaptığı sırada kaçan aracın üzerlerine geldiğini fark edip "Kaçın" diye bağırarak kendini yolun kenarına atması kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA