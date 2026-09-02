Kızılay iş birliğiyle yürütülen projede 20 bin metrekarelik çok katlı AVM yapılması planlanırken, aynı süreçte huzurevi projesinin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Mecidiye Mahallesi'nde, Karacabey-Bandırma yolu üzerinde hayata geçirilmesi planlanan projede yaklaşık 20 bin metrekarelik çok katlı bir alışveriş merkezinin yapılması öngörülüyor. Proje kapsamında Kızılay ile belediye arasında yapılan protokol çerçevesinde, arazi değer artışı karşılığında huzurevi yapılması da planlanıyor.



Karacabey için yıllardır beklenen bir projeyi hayata geçirmek üzere ciddi bir adım attıklarını belirten Başkan Karabatı, "Karacabey için gerçekten yıllardır beklenen, özlenen alışveriş merkezi için ciddi bir adım attık. Gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde ortak bir yola çıktık. Artık resmi olarak bir başlangıç yaptık diyebilirim" dedi.

"Şehrimize yakışır bir proje olacak"

Projenin mimari açıdan da dikkat çekmesini istediklerini belirten Karabatı, proje hazırlıklarının ünlü mimarlarla sürdürüldüğünü söyledi. Alışveriş merkezinin Karacabey'in ihtiyaçlarına cevap veren ve kente değer katacak bir proje olmasını istediklerini ifade eden Karabatı, bu kapsamda mimari yarışma düzenleneceğini açıkladı.

Karabatı, "Hem şehrimizin istediği hem de mimari açıdan ilgi uyandıracak, gerçekten şehrimize yakışır bir proje olmasını istiyoruz. Bu anlamda bir yarışma düzenleyeceğiz. İnşallah iyi bir projeyle Karacabey halkına alışveriş merkezini kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Temel için 2027'nin ikinci yarısı hedefleniyor

Projenin temelinin 2027 yılının ikinci yarısında atılmasının planlandığını belirten Karabatı, inşaatın yaklaşık 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Karabatı, "Bizim yaptığımız anlaşmalarda 2027 yılının ikinci yarısında temel atılması öngörüldü. Yaklaşık bir buçuk, iki yıl içerisinde de inşaatını bitirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Alışverişten eğlenceye birçok alan bulunacak

AVM'nin içeriğine ilişkin de bilgi veren Karabatı, alışveriş merkezinde farklı ihtiyaçlara yönelik alanların yer alacağını belirtti.

Karabatı, "Yemeden içmeye, giyimden eğlenceye, tüm alanların olabileceği geniş bir alışveriş merkezi olacağını düşünüyoruz. Hepsini kapsayan bir alışveriş merkezi olacak" dedi.

Karaca Park'a yeni sosyal yaşam alanları

Başkan Karabatı, Karacabey'de devam eden ve planlanan diğer projelere ilişkin de açıklamalarda bulundu. İlçenin hızla büyüdüğünü ve yeni konutlarla birlikte sosyal donatı alanlarına olan ihtiyacın arttığını belirten Karabatı, Karaca Park'ta da kapsamlı bir düzenleme yapılacağını söyledi.

Kültür Park'ta hayata geçirilen sosyal alanların benzerini Karaca Park'a da kazandırmak istediklerini belirten Karabatı, parkın vatandaşların yalnızca geçiş güzergahı olarak kullandığı bir alan olmaktan çıkarılarak ailelerin vakit geçirebileceği, sosyal etkinliklerde buluşabileceği bir yaşam alanına dönüştürüleceğini ifade etti.

Karaca Park'ta mevcut havuzun yenilenmesi, trafik eğitim alanlarının geliştirilmesi ve yeni sportif alanların oluşturulması planlanıyor. Başkan Karabatı ayrıca olimpik yüzme havuzu projesinin ihalesinin önümüzdeki hafta yapılacağını ve spor kompleksinin yeni antrenman alanlarıyla güçlendirileceğini açıkladı.