ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) ait hava savunma sistemleri, radarlar, deniz unsurları, mayın döşeme kapasitesi ve haberleşme altyapısının hedef alındığını bildirdi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyonların DMO’nun askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD ordusu, saldırıların İran güçlerinin Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere ve ABD askeri personeline yönelik son saldırı girişimlerine karşılık olarak düzenlendiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca Orta Doğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin görev yaptığına dikkat çekilerek, birliklerin yüksek hazırlık seviyesini koruduğu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatları doğrultusunda yürütülecek operasyonlara hazır olduğu kaydedildi.

CENTCOM daha önce yaptığı açıklamada da Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere ve bölgede bulunan ABD askerlerine yönelik girişimler nedeniyle İran’daki Devrim Muhafızları unsurlarına karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurmuştu.