Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik önemli bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aktardığına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, kahraman polisimiz Hakan Telli'nin şehit edilmesine neden olan suç örgütüne üye olan şüpheliler hedef alındı.

Toplam 97 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda, 319 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun planlanması ve koordinasyonunda emeği geçen tüm güvenlik birimlerine teşekkür eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarıyla sonuçlanmasının ardından kahraman polislerimizi tebrik etti. Bakan Yerlikaya, "Bu zorlu görevde gösterdiğiniz cesaret ve özveri için hepinize minnettarız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.