Yaşanan olayda, Ümit Demir (35), iddiaya göre sabah saatlerinde Bünyamin Karatay (52) ile yaşadığı tartışmanın ardından, ölümle tehdit edildiğini öne sürerek polis merkezine başvurdu. Ancak öğleden sonra yaşanan trajik bir olayla Demir, pompalı tüfekle Karatay'ı kalbinden vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay sonrası Ümit Demir, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde suç aletiyle birlikte yakalandı ve tutuklandı.

Bünyamin Karatay'ın ölüm haberi üzerine, Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda defnedildi. Eşinin ölümüyle ilgili olarak Ümit Demir, ifadesinde cinayeti Karatay'ın kendi eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek işlediğini iddia etti. Bu iddianın ardından Ümit Demir, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ancak, Bünyamin Karatay'ın yakınları ise bu olayın arkasında maddi anlaşmazlıkların yattığını ve cinayetin parayla ilgili anlaşmazlık sebebiyle meydana geldiğini savundu.