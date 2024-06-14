Bilecik’te düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 kişiden 13’ü tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilecik merkez, Osmaneli ve Gölpazarı’nda eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında düzenlenen operasyonlarda 93 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 23,88 gram metamfetamin maddesi, 11,32 gram esrar maddesi ve kenevir tohumu, 8 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında; ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ ve ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçları kapsamında yasal işlem uygulandı. 13 ise, şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.