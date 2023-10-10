Sakarya’da polis ekiplerinin 6 günde gerçekleştirdiği uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 184 şüpheli yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, 2 -8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarının detaylarını açıkladı. Kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde gerçekleşen operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 şüpheli ile birlikte toplam 184 kişi yakalandı.

Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 13 kilo 501 gram esrar, 1 kilo 70 gram metamfetamin, 356 gram sentetik cannabinoid, 32 uyuşturucu hap, 18 gram skunk, 9 Hint keneviri bitkisi, 0.32 gram kokain, 2 milyon 224 bin 400 makaron, 432 bin 580 dolu makaron, 8 bin 950 sigara sarma kağıdı, bin 498 kaçak sigara, 991 puro, 100 elektronik sigara, 414 cinsel içerikli ürün, 48 kilogram nargile tütünü, 40 alkol aroma kiti, 3 litre etil alkol, 36 ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız tüfek, 322 fişek, 11 kartuş, namlu, çok sayıda silah yapımında kullanılan muhtelif malzeme ile birlikte çalıntı olduğu tespit edilen toplam 5 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi.