Düzce'de İstanbul Caddesi Melen Park Yolu üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Gece saatlerinde İstanbul Caddesi Melen Park Yolu üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Gece Kartalları şüphe üzerine M.D. idaresindeki 34 VB 6099 plakalı araca dur ihtarında bulundu.
Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.
Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca İstilli Köyü yolu üzerinde aracın kaza yapması sonucunda son buldu.
Otomobilde bulunan sürücü M.D. ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.