Maltepe’de beton taşıyan mikser, kırmızı ışıkta beklediği sırada yola bir miktar beton harcı döküldü. Olayı gören polis memuru, mikser aracını süren şahsı aracından indirerek harcı temizletti. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen beton harcı taşıyan mikser aracı yola taşıdığı harçtan döktü. Olayı gören bir polis memuru, aracı kullanan sürücüyü aracından indirerek, yola dökülen harcı yıkatarak temizletti. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: iha