Lisans eğitimini matematik alanında tamamlayan Hülya Evkan, Yaşar Üniversitesi’nin sunduğu bilimsel hazırlık programı sayesinde yüksek lisansını mühendislik alanında yapma fırsatı bulduğunu belirterek, "Fen bilimleri ve mühendislik birbiriyle derin bağlantısı olan alanlar. Yurtdışında bu alanlar arası geçişler çok sık gözlemlenip teşvik edilse de ülkemizde birçok üniversite yüksek lisans seviyesinde bu tür geçişleri desteklemeyebiliyor. Üniversitemin sağladığı bilimsel hazırlık programı, matematik mezunu olmama rağmen beni mühendislik yüksek lisansına harika bir şekilde hazırladı. Ayrıca başarı bursu sayesinde eğitimimi ücretsiz tamamladım ve okulun sunduğu geniş yabancı dil imkanlarıyla Japonca öğrenme fırsatı da buldum" dedi.

Üniversitedeki konferans geleceğini belirledi

Mezuniyetinin ardından iki yıl çeşitli firmalarda yazılım mühendisi ve proje sorumlusu olarak görev yapan Evkan’ın Fraunhofer yolculuğu ise Yaşar Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlik sayesinde başladı. Üniversitede düzenlenen uluslararası Eliptik Eğri Kriptografisi (ECC) Çalıştayı’nın organizatörleri arasında yer alan Evkan, "Bu konferans sayesinde alanında çok değerli isimlerle tanıştım ve şu an çalıştığım enstitüyle bağlantılar kurdum. Araştırmalar konusunda kendimi güncel tutmak için bu iletişimi koparmadım. Bilgi güvenliği alanında uzmanlaşmak istediğim bir dönemde, bu bağlantılarımdan birinin davetiyle Fraunhofer’a adım attım. Sekiz yıldır da bu kurumda çalışmalarıma devam ediyorum" diye konuştu.

Otomotiv ve finans devlerine kuantum sonrası güvenlik

Yüksek lisans döneminde eliptik eğri kriptografisi ve optimizasyonu üzerine yoğunlaşan Evkan, bugün çalışmalarını Kuantum Sonrası Kriptografi (PQC) üzerine sürdürüyor. Kuantum bilgisayarların güçlenmesiyle mevcut bilgi güvenliği algoritmalarının tehlike altına girdiğine dikkat çeken Evkan, şunları söyledi:

"Uluslararası alanda klasik kriptografiden kuantum sonrası kriptografiye geçiş ve kuantum bilgisayarlara dayanıklı algoritmalar geliştirmek üzere yoğun çalışmalar yapılıyor. Biz de bir yandan bu alandaki aktif araştırmaların bir parçası olurken, diğer yandan bu geçiş için danışmanlık ihtiyacı duyan otomotiv ve finans başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki şirketlere uzman desteği sağlıyoruz. Akademik araştırmaların endüstrideki canlı geri bildirimlerini görmek benim için çok değerli."

"Zorluklar çıkacak ama yılmayın"

Fraunhofer’da çalışmanın kendisi için çok yönlü bir deneyim olduğunu ve hayalleri için sağlam bir ilk basamağı temsil ettiğini vurgulayan Evkan, kendi yolundan ilerlemek isteyen gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Önce sevdiğiniz bir alanda olduğunuza emin olun, sonra bol bol uluslararası konferanslara katılın. Birçok konferans, imkanı olmayan öğrenciler için ödenek sağlıyor. Katıldığınız etkinliklerde profesyonellerin yanı sıra kendi yaşınızdaki öğrencilerden de çok şey öğreneceksiniz. Farklı eğitim kültürlerini görmek bakış açınızı genişletecek ve ortak projeler çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Karşınıza zorluklar çıkacak ama yılmayın. Bizim öğrencilerimiz, gözlerinde büyüttükleri birçok ülkedeki öğrencilere göre çok daha fazla çabalayan ve çalışan gençler. Emeklerinin karşılığını bugün değilse bile yarın mutlaka alacaklardır."