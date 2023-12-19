ORC Araştırma'nın patronu Mehmet Pösteki, AK Parti'nin İstanbul'da, yeniden aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu aday çıkaracağını iddia etti.

AK Parti'nin İstanbul adayı olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile eski bakanlar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun adı geçiyordu. Son iddia ORC Araştırma Genel Müdür Mehmet S. Pösteki tarafından geldi.

ORC'nin patronu Pösteki, AK Parti'nin İstanbul, İzmir, Hatay ve Antalya adaylarını duyurdu. Pösteki şu ifadeleri kullandı: "AK Parti'li üst düzey birkaç isimden ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiler; İstanbul'da Tevfik Göksu'nun, İzmir'de Hamza Dağ'ın, Antalya'da Menderes Türel'in, Hatay'da ise Murat Kurum'un Büyükşehir Adayı olarak gösterilebileceği yönünde."