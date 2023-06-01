Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) 2023-2024 sezonu için Başantrenörlük görevine tecrübeli isim Ahmet Kandemir’i getirdi.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, 2023-2024 sezonu için Başantrenörlük görevi için ligimizin tecrübeli antrenörlerinden Ahmet Kandemir ile anlaştı.

Tevfik Lav Spor Tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı camiaya bağlayan mukaveleye imza attı. İmza töreninde Kulüp Başkanı Bora Çaylan da yer aldı. Çaylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün destekleriyle Süper Lig’de ikinci sezonlarında daha da yukarıları hedeflediklerini söyledi.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, “Süper Lig’deki ilk sezonumuzu zorlu ama güzel bir şekilde tamamladık. Sezon sonu itibarıyla Hakan Demir hocamızın da İran Milli Takımında görev üstlenmesi sonucunda Başantrenörlük görevi için yeni bir arayışa girdik. Ahmet hocamız da bu süreçte Kosova’daki görevini tamamlamıştı. Kendisi zaten basketbol camiasının tanıdığı, bildiği önde gelen isimlerden biriydi. 2-3 gün takımla ilgili istişarelerde bulunduk. En sonunda anlaşmamızı da nihayete erdirdik. Bugün de imzaya dökerek önümüzdeki yıl için Ahmet hocamızla çalışmaya karar verdik. Kulübümüz ve kendisi için hayırlı olsun” dedi.

Çaylan açıklamasının devamında, “Geçen yıl ki hedefimiz gerçekçi olarak ligde tutunmaktı. Küme düşme riski yaşamamaktı. Bunu da Allah’a çok şükür başardık. Ligi hedeflediğimiz yerde tamamladık. Şimdi hedefimizi bir üst noktaya çıkardık. Bu sene hedefimiz play-off bandının içinde yer almak. Play-off bandında da ligin sürpriz, renk veren bir takımı olmayı düşünüyoruz”.