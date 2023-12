Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kıraat eğitimlerini tamamlayan hafızların icazet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kur’an-ı Kerim sürekli akan bir çeşme gibidir. Çeşmenin suyu her aktığında nasıl taze akıyorsa, Kur’an-ı Kerim de her okunduğunda sanki yeni inmiş gibi okunuyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Akyazı’da bulunan Darul Kurra Camisi’nde “Aşere, Takrib, Tayyibe İcazet Merasimi”ne katıldı. Akyazı İlçe Müftülüğü ve Kıraat Eğitim Derneği tarafından düzenlenen törende, Şeyh’ül Kurra Hüseyin Harputoğlu Kur’an Kursu bünyesinde Kırâat (Aşere-Takrib-Tayyibe) bölümünde eğitimini tamamlayarak Kur’an-ı Kerim’i 10 farklı kıraat imamı ve ravilerine göre okuyarak kurra hafızlık icazeti almaya hak kazanan 24 kurra hafız, imam ve müezzin Kur’an-ı Kerim okudu.

Törende konuşan Ali Erbaş, “Kur’an-ı Kerim, Rabbimizin Peygamber efendimize indirdiği, gönderdiği en büyük mucize. İnişi ile hıfzı ile tilaveti ile kıraati ile mucize. Bugün hocalarımızın eğitimini tamamlamış olduğu Aşere-Takrib-Tayyibe usulü ile okunuşuyla da mucize. Böyle bir kitap yok dünya üzerinde. Biraz önce örnek okuyuşları dinledik, hocalarımızın bir Ayet-i Kerimeyi kıraat imamlarımızın ve o imamlarımızın ravilerinin farklı farklı okuyuş tarzları ile okuduğunu dinledik. İşte Cenab-ı Hakkın, ‘Denizler biter de, Rabbimin kelimeleri bitmez’ dediğine bir örnektir bu. Her okuyuşta ayrı bir güzellik var, ayrı bir mana var. Kur’an-ı Kerim sürekli akan bir çeşme gibidir. Çeşmenin suyu her aktığında nasıl taze akıyorsa, Kur’an-ı Kerim de her okunduğunda sanki yeni inmiş gibi okunuyor” ifadelerine yer verdi.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan’ın riyasetindeki merasime, Erbaş’ın yanı sıra Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile hafızların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.