İçişleri Bakanlığı tarafından düzensiz göçle etkin mücadele kapsamında illere tahsis edilen 105 Mobil Göç Noktası Aracından üçüncüsü Tekirdağ’da hizmete girdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün katılımıyla gerçekleşen programda, ilimize tahsis edilen 3. Mobil Göç Noktası Aracı tanıtıldı. Araçta incelemelerde bulunan Vali Soytürk, araçta yürütülen çalışmalar ve işleyiş hakkında kurum personelinden bilgi aldı. Mobil Göç Noktası Araçları sayesinde İl Göç İdaresi personeli ile kolluk birimlerinin ortak çalışmasıyla ilin geçiş noktalarında parmak izi üzerinden anlık sorgulama yapıldığı, yasal kalış hakkı bulunmayan yabancıların tespit edilerek derhal sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Tekirdağ’da görev yapan 2 mobil göç aracı ile bugüne kadar 37 bin 328 yabancının sorgulaması yapıldı, 401 düzensiz göçmen tespit edilerek İl Göç İdaresine teslim edildi. Hizmete alınan yeni araçla birlikte düzensiz göçle mücadelenin daha da güçlenerek süreceği kaydedildi.