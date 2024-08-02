Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Sağlık Turizm Federasyonu (ASATUF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) ziyaret gerçekleştirdi.

Burada konuşan ASATUF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile federasyonları arasında sağlık alanındaki işbirliğini artırmak ve geliştirmek istediklerini söyledi.

Prof. Dr. Aysun Bay, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu olarak, Türkiye’ye tedavi olmak için gelen hastalara VİP hizmetleri verilirken, tedavilerinin sonunda da bu hastalara ülkenin doğal güzelliklerini, kültürel, tarihi ve turistik yerlerini de görmelerini tavsiye ettiklerini belirtti. Böylece ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlamaya çalıatıklarını dile getiren Bay, "Misafir olarak ülkemize gelen hastalarımızı kurumsal olarak bu işi yapan üyelerimize ve sağlık kuruluşlarımıza yönlendiriyoruz ve gerekli takibatları da yapıyoruz. Alternatif tıp alanında özellikle yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili olarak, şifalı bitkilerin de tanıtımını yapmak istiyoruz. Alternatif tıp alanında yapmış olduğum çalışmalar nedeniyle şahsıma bitkilerin profesörü lakabı verilmiştir. Ayrıca, yaşlı turistlerin bakımı ve rehabilitasyonu amacıyla klinik konukevleri, geriatrik tedavi merkezleri ile ülkemize gelecek yaşlı turistlere hizmet vermeyi düşünüyoruz. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, 2024 yılında sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bilgileri dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın destek ve katkılarıyla ve dünya devletlerinin Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile sağlık turizmi alanında on-line ve fiziki olarak iş forumu ve konferansları yapmak istiyoruz. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bilgileri dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın destek ve katkılarıyla, sağlık sektöründeki Türk şirketleriyle birlikte dünya devletlerine kalabalık heyetlerle ziyaret gerçekleştirecek ve ikili anlaşmalar yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık turizmine verdiği önemi ve desteği takdirle karşıladıklarını ifade eden Prof. Dr. Bay, ‘Health Türkiye’ Türkiye dışında yaşayan ve sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlayan misafirlerimize yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde sağlık sistemimiz, ’Health Türkiye’ başlığı altında küresel bir markaya dönüşmüştür. ASATUF kuruluşu olarak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile sağlık sektöründe Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile yapacağımız iş birliği ülkemiz açısından son derece önemlidir. Karşılıklı ziyaretler ve görüşmelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenlerle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Sayın Ebubekir Şahin ve ekibini en kısa zamanda ASATUF Genel Merkezi’ne davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ise ASATUF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve ekibinin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu ziyaretleri nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık sektörüne verdiği önem ve destek sayesinde ülkemiz, güçlü bir sağlık alt yapısına sahip olduğu gibi, sağlık turizmi alanında da Türkiye bir marka haline dönüşmüştür. Sağlık turizmi ve alternatif tıp alanında Sayın Prof. Dr. Aysun Bay’ın çalışmalarını biliyoruz ve takdir ediyoruz. Bu nedenle, sağlık alanında ASATUF kuruluşu ile yakın iş birliği içerisinde bulunmaktan memnuniyet duyarız.” dedi.

ASATUF heyeti ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında yapılacak olan çalışmalarda ASATUF kuruluşu ile RTÜK arasında kamu spotunun yapılması ve iş birliği kararı alındığı bildirildi.