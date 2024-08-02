Ayvalık Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde kentte yaşayan emekli vatandaşların yoğunlukla tercih ettiği Sarı Zeybek Sosyal ve Spor Tesisleri yenilendi.

Uzun yıllardır Armutçuk sahilinde, “Emekli Dostu İşletme” olarak bilinen ve hizmet veren Sarı Zeybek Sosyal ve Spor Tesisleri’nde; halı sahadan, çocuk park alanına, mutfağından, döşemelerine, masa sandalyesine kadar her şey tepeden tırnağa yenilendi.

Tesisin taş duvarlarının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatük’ün posterleriyle donattıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Sosyal Belediyecilik anlayışımız kapsamında çok yakında emeklileri yalnız bırakmadığımızı kuvvetli bir şekilde hissettireceğiz. Tesislerimizden yararlanan emekli vatandaşlarımıza daha konforlu bir ortam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.