Polimiyalji romatika; çoğunlukla 50 yaşın üzerindeki bireylerde görülen, özellikle omuz veya kalça çevresinde ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan iltihaplı romatizmal bir hastalıktır. Hastalık, kişinin günlük yaşamını etkilediği gibi daha ciddi sorunlara da neden olabilir.

Omuz veya kalça ağrısına halsizlik ve ateş eşlik ediyorsa dikkat

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Savaş Gürsoy, ileri yaşlarda görülen omuz ağrılarının birçok farklı nedeninin olabileceğini söyleyerek, "İleri yaşlarda görülen omuz ağrılarının kireçlenme, tendon problemleri, tekrarlayan küçük travmalar veya kısmi kas yaralanmaları gibi birçok farklı nedeni olabilir. Ancak omuz veya kalça ağrısına genel bir halsizlik, iştahsızlık, hafif ateş ve belirgin hareket kısıtlılığı eşlik ediyorsa polimiyalji romatika ihtimaliyle akla gelmelidir" dedi.

Prof. Dr. Savaş Gürsoy, hastalığın özellikle sabah saatlerinde belirginleşen hareket kısıtlılığına neden olabileceğini belirterek, "Polimiyalji romatika hastalarında her iki omuzda veya kalça çevresinde ağrı ve hareket kısıtlılığı görülebilir. Hastalar kollarını başlarının üzerine kaldırmakta, giyinmekte, saçlarını taramakta, yataktan kalkmakta veya merdiven inip çıkmakta zorlanabilir. Bu şikâyetlere halsizlik ve hafif ateş gibi genel belirtiler de eşlik edebilir" ifadelerini kullandı.

"Sedimantasyon ve CRP değerleri incelenmeli"

CRP değerlerinde gerçekleşen yükselmenin gözden kaçmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gürsoy, "Polimiyalji romatika tanısında hastanın yaşı, şikayetleri ve fizik muayene tetkiklerinin yanı sıra kan tetkiklerinden de yararlanılır. Vücuttaki iltihabi süreci gösteren sedimantasyon ve CRP değerlerinde yükselme gözden kaçmamalıdır. Bu tablonun ileride "Geç başlangıçlı Romatoid Artrite" dönüşebilme riski olduğundan ayırıcı tanı iyi yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Tedavi kişiye özel planlanmalı"

Tedavinin kişiye özel planlanması gerektiğini vurgulayan Gürsoy, "Polimiyalji romatika tedavisinde genellikle hekim kontrolünde düşük doz kortizon içeren ilaçlardan yararlanılır. Tedavinin dozu ve süresi, hastanın yaşı, genel sağlık durumu, şikayetlerinin şiddeti ve tedaviye verdiği yanıta göre kişiye özel olarak belirlenir" şeklinde konuştu.

Kortizon tedavisinin doktor önerisi olmadan başlanmaması, dozu değiştirilmemesi ve aniden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gürsoy, hastaların düzenli aralıklarla takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

"Tedavi edilmezse günlük yaşamı zorlaştırabilir"

Polimiyalji romatikanın erken tanı ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabildiğini vurgulayan Gürsoy, "Polimiyalji romatika zamanında tanı ve uygun tedaviyle büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. Tedavi edilmediğinde tablo kronikleşerek daha ciddi problemlere yol açabileceği gibi Romatoid Artrite dönüşebileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.