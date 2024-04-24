Milli Eğitim Bakanlığının vizyon projelerinden biri olan “Öğretmen Akademileri” Bursa’da faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede oluşturulan Şehir ve Kültür Akademisinde katılımcı öğretmenlere Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasını konu alan sunumlar gerçekleştiriliyor. Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı ve tarihi Bursa Mevlevihane’sinde gerçekleşen programlar yoğun ilgi görüyor.

Şehir ve Kültür Akademisinin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Mustafa Kara oldu. “Bursa’da Sûfi Gelenek” başlıklı programda Bursa’yı hem manen hem madden inşa eden büyük şahsiyetler ele alındı. Yaklaşık yedi asırdır Bursa’nın mahallelerine, caddelerine, sokaklarına, meydanlarına ismi verilen büyük şahsiyetlerin hayatları konuşuldu.

Emir Sultan Mahallesine ismini veren Emir Buhari Hazretleri, Zeyniler Mahallesine ve köyüne ismini veren Zeynüddin Hâfi ve Bursa’ya mührünü vuran halifesi Abdüllatif Kudsi, Hz. Üftade, İsmail Hakkı Bursevi, Niyazı Mısri, Somuncu Baba, Aziz Mahmud Hüdayi gibi isimlerin anlatıldığı programda katılımcı öğretmenlere Kara’nın “Ramazan Kitabı” isimli eseri hediye edildi. Program sonrasında Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü adına Prof. Dr. Mustafa Kara’ya hediye takdim edildi. Program imza etkinliği ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.