Ünlü Türk jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Konya ve Erzurum'da meydana gelen son depremlerle ilgili olarak uyarılarda bulundu. Konya'daki deprem 5.0 büyüklüğünde olurken, Erzurum'da ise 4.1 büyüklüğünde kaydedildi.

Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, Erzurum'daki depremin, Doğu Anadolu'da geçmişte meydana gelen 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan fay hatlarından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, benzer bir deprem beklentisinin Adıyaman-Hakkari bölgesindeki bindirme zonunda da geçerli olduğunu vurguladı.

Konya'daki depremle ilgili olarak ise Görür, depremin Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçaları üzerinde meydana geldiğini ifade etti.

Bilim Akademisi üyesi ve yer bilimci olan Prof. Dr. Naci Görür'ün uyarıları, deprem bölgelerindeki halkın ve yetkililerin dikkatini artırmış durumda. Depremlerin doğal afetler olduğu göz önünde bulundurularak, vatandaşların deprem önlemlerini alması ve AFAD gibi kurumların koordinasyonunda hareket etmeleri büyük önem taşıyor.