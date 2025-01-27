Bursa'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedilirken vatandaşlar büyük korku yaşadı. Uzmanlar ise uzun zamandır Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini belirterek sürenin dolduğuna işaret ediyordu. Bursa depreminin ardından gözler bir kez daha deprem bilimcilere çevrildi. Peki Bursa depremi beklenen Marmara depremi için tetikleyici olabilir mi?

Herkesin endişe ile merak ettiği bu sorunun cevabını jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, şehrin içinden geçen diri fay hattına işaret ederek şöyle konuştu:

"Diri fay, geçmişte 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretmiş ve gelecekte de üretme potansiyeli olan faylar anlamına geliyor. Bursa, deprem potansiyeli olan illerimizden biri. Bu nedenle yaşanan sarsıntı, daha büyük bir depremin habercisi olmasa da uyarıcı bir nitelik taşıyor."

'Marmara Depremi’ni tetikler mi?

Bursa’nın geçmişte de 7 şiddetine yakın iki büyük depremle sallandığını hatırlatan Tüysüz, "Bu depremler, yangınlarla birleşerek ciddi hasarlar yaratmıştı. Bugünkü depremin olduğu fay, Marmara Depremi’ni beklediğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna uzak" dedi.

Tetikleyici olmaktan öte Bursa depreminin daha çok uyarıcı nitelik taşıdığını belirten Tüysüz, "Bütün bu çalışmaların sonucu önlem almaya dayanıyor" ifadelerini kullandı.