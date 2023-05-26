Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Tepe, “Bencil insan etik davranamaz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) geleneksel etkinliklerinden olan Açık Kapı Toplantıları/Felsefe Söyleşileri’nin bu ayki konuğu Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Tepe oldu.

Bursa Felsefe Kulübü’yle birlikte düzenlenen ve BUSİAD Evi’nde gerçekleştirilen “Siyasal Ahlak ve Etik’’ başlıklı etkinliği, Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hızalan yönetti.

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Tepe, ahlakın zaman ve mekana göre değişebildiğini etiğin ise böyle olmadığını ifade ederek, siyasette de bu nedenle etikten bahsetmek gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tepe, siyaset ve etik konusunda iki anlayış olduğunu; birisinin Machiavelli ve Spinoza'nın ifadesiyle siyasetin etik değil pragmatik olması gerektiğini, diğer bir anlayışın ise Aristoteles, ve Kant gibi filozoflar tarafından savunulan, etik olmadan siyaset olamayacağını anlayışının olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Tepe, "Var olanın yerine olması gerekenin peşine düşen kişi yıkımına yürümüş olur” diyen Machiavelli, “Yönetici iktidarda kalmak istiyorsa etiği çiğneyebilir” görüşünü savunduğunu, Spinoza da “Yönetici filozofların peşinde giderse felaket olur” dediğini anımsatara, "Aristoteles'e göre ise, etik siyasetin tamamen bir alt dalıdır. Siyasetin amacı, yurttaşların nitelikli ve iyi insan kılınmasıdır. Siyaset insanın erdemli kılınmasıdır Aristoteles'e göre. Kant'a göre de bencil insan etik davranamaz. Yaptığımız her şey ben sevgisiyle yapılıyorsa etik olamaz. Etik önündeki en büyük engel çıkarlardır. Schopenhauer, egoizm yenilmeden ne etik ne adalet olur der. Bu durum ülkeler ve gruplar için de geçerlidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Tepe, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Etkinliğin sonunda Tepe ve Hızalan'a “ÇEK Kır Çiçekleri Okusun Diye” kampanyasına adlarına yapılan bağışın sertifikası verildi.