Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adalar fayının ölü olduğunu belirterek, "Kumburgaz çukurunda bir segment var ama orada da deprem olursa 6.5'in altında olacağını düşünüyorum. 7'lik deprem yapamaz" ifadelerini kullandı.

Indyturk'ten Lale Elmacıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Üşümezsoy, Adana, Konya, Erzurum ve Muğla'da peşi sıra meydana gelen sarsıntıların, "büyük depremin habercisi" olduğu ya da olmadığı konusunda yorum yapılamayacağını söyledi.

"Bolu'nun kuzeyinde Düzce fayının devamı var, burası riskli"

Antakya'yı da vuran 6.5'lik deprem sonrasında oradaki tek riskli kalan yerin kuzey Adana yani Ceyhan-Kozan hattı olduğunu dile getiren Üşümezsoy, "Doğu Anadolu tipinde deprem beklemiyorum. Pazarcık'taki depremin devamı, Osmaniye'den Yumurtalık'a oradan da KKTC'ye gidiyordu. Deprem olabilir düşüncesi vardı ama tez çürüdü çünkü güneye doğru indi. Doğu Anadolu fayının Adana'dan geçtiği iddiaları çürüdü, Fay Adana'ya değil, Antakya'ya gitti" dedi.

Konya ile Ladik arasındaki sırtta, kuzey-güney fay hattının varlığını gösterdiğini, en güneyde Hatay Antakya'da çok binanın yıkıldığını ama fayın bir ay sonra kırıldığını da aktaran Üşümezsoy, "Bolu'nun kuzeyinde Düzce fayının devamı var, burası riskli. Sünnice Dağı var, etkili yer" dedi.

Prof. Üşümezsoy, Türkiye'nin hangi noktalarının riskli olduğu konusunun uzun uzadıya konuşulacak bir konu olduğunu ve hangi şehirlerin riski olduğunu söyledi.

"Kumburgaz çukurunda deprem olursa 6.5'in altında olur"

Gemlik-Mudanya hattının riskli olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, burada meydana gelecek 6.5 - 7 büyüklüğündeki bir depremin şaşırtıcı olmayacağını savundu.

Tartışılan İstanbul depremi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, "Adalar fayı ölü fay. Büyük İstanbul depremi, 1894'te İzmit Çınarcık ve 1912'de Tekirdağ'da olmuş. 1999'daki Gölcük depremi de son örneğiydi. Beklediğimiz son depremdi, çünkü Marmara'daki faylar, 1999'da kırılmış. Kumburgaz çukurunda bir segment var ama orada da deprem olursa 6.5'in altında olacağını düşünüyorum. 7'lik deprem yapamaz. Kuzey Marmara değil ama güney Marmara'da 17 Ağustos sonrası bir risk söz konusu. Gemlik Körfezi'nden Bandırma'ya giden fay hattında risk yer alıyor. O da 7'nin altında bir deprem yapar" dedi.