Ülke genelinde hava sıcaklığında ki artış yerini koruyor. Eyyam-ı Bahur sıcaklığı ülkenin her yerinde etkisini gösteriyor. Toplam 20 şehirde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşmış durumda.

En sıcak şehir Şırnak oldu. Şırnak’ın Cizre ilçesinde 45,3 derece ile sıcak hava rekoru kırıldı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise park, bahçe, süs havuzu gibi yerlerde oturarak gölgelik yerlerde dinlenmeye koyuldular. Bunun yanı sıra serinlemek için dondurma ve soğuk su tüketen vatandaşların sayısı arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayınladı.

Buna göre bazı illerdeki sıcaklık değerleri şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Bursa: Parçalı bulutlu 35