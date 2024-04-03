Enerjisa Üretim, profesyonel gelişim programı Power MBA’in üçüncü dönemini tamamladı. Enerjisa Üretim ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi iş birliğinde hayata geçen program ile enerji piyasaları, üretim teknolojileri, veri analitiği, strateji, finans ve enerjinin geleceğine dair geniş bir içerik sunulurken çalışanların kariyer yolculukları da desteklendi. Power MBA’in üçüncü döneminde toplam 86 kişi mezun oldu.

Enerjisa Üretim, 2021 yılında başlattığı profesyonel gelişim programı Power MBA ile kariyerini enerji alanında sürdürmek isteyenlere eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor. Program; enerji sektörü ekosistemi içindeki tüm katılımcıların bilgi birikimini geliştiriyor, alanında uzman kişilerden işin geleceğini öğrenme fırsatı sunuyor. Türkiye’den ve şu an itibarıyla sayısı 11’i aşan ülkeden kamu ve özel sektör olmak üzere farklı birçok kuruluştan programa dahil olan katılımcıları ile aynı zamanda geniş bir network ağı oluşturma imkanı sağlıyor. Yaklaşık 128 saat süren Power MBA’in üçüncü döneminde toplam 86 kişi mezun oldu.

Enerjisa Üretim’in insan odaklı çalışan deneyimi yaklaşımı doğrultusunda Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi ile hayata geçirdiği Power MBA programının üçüncü döneminde katılımcılar enerji sektörüne dair güçlü bir perspektif yakaladı.

Programın üçüncü dönemiyle beraber toplam 194 mezun verildi

Şubat ayında üçüncü dönemi tamamlanan ve toplam 9 ay süren Power MBA programında şirket üretim çalışanlarının yanı sıra Türkiye genelinde ve uluslararası alanda enerji sektöründe yer alan özel firma, kamu ve STK çalışanları katılım sağladı. Programda ayrıca; finans, enerji, bankacılık, danışmanlık ve mühendislik gibi birçok farklı sektörden katılımcılar yer aldı. Program, sadece Türkiye sınırları içinde değil, aynı zamanda Hırvatistan, Macaristan, Bulgaristan, Suudi Arabistan ve İngiltere’den gelen 11 yabancı katılımcıyla da uluslararası bir boyuta ulaştı.

Yaklaşık 128 saat süren Power MBA’in üçüncü döneminde toplam 86 kişi mezun oldu. Bu başarı, enerji sektörünün küresel bir perspektife sahip olması ve çeşitli coğrafyalardan gelen profesyonellerin bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları açısından önemli bir adımı temsil etmektedir. Programda bireylerin kariyerlerine katkı sağlamanın yanı sıra, aynı zamanda sektörler arası etkileşimi artırarak küresel bir vizyon oluşturmasını vurgulanmaktadır.

“Networking Event ile Katılımcılar Arası İlişki Ağını Güçlendirmek İstiyoruz”

Power MBA programının önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edeceğini belirten Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Power MBA’nin son dönemi, 46 farklı kuruluş ve 6 farklı ülkeden katılımcılarla başarıyla tamamlandı. Katılımcı sayısının önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz. Networking etkinlikleri ve buluşmalar, ekip ruhu oluşturma ve sektörde çeşitli bakış açılarına erişim sağlama konusunda olumlu geri bildirimler aldı. Mezun katılımcılar içinse Power MBA Alumni programını hayata geçirdik. Bu program aracılığıyla, iş dünyasındaki değişimlere ayak uydurabilmeleri için sürekli destek sunmayı taahhüt ediyoruz. Alumni ile öğrenim, gelişim ve etkileşim fırsatları sunarak güçlü bir topluluk oluşturduk. Geçmiş başarılarımıza ilhamla, önümüzdeki dönemde daha da büyüyecek ve katılımcılarımıza daha fazla değer katacağımıza inanıyoruz. Sizleri, güçlü bağlarımızı daha da pekiştirmeye davet ediyoruz” dedi.

Program içerikleri Enerjisa Üretim ile Sabancı Üniversitesi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen ve Sabancı EDU Power MBA Program Koordinatörü Murat Kaya ile birlikte tasarlandı. Eğitimlerin ise 4 modülden oluştuğu aktarıldı. İlk 3 modülde enerji kaynakları ve teknolojileri, strateji ve yatırımlar, proje yönetimi, finans, mevzuat, çevre, iklim, sürdürülebilirlik, enerjinin geleceği, enerji depolama ve hidrojen teknolojileri, santral işletme ve bakımı, varlık yönetimi, ticaret, veri analitiği ve dijitalleşme gibi konular işlendi. Dördüncü modülde ise Enerjisa Üretim perspektifinde uzman çalışanlarının eğitmenliği ile Dijitalleşme, Strateji, Ticaret, İşletme teknik ve Enerjide Yetenek Yönetimi konularına yer veriliyor. Power MBA’in bir sonraki döneminin ise 10 Mayıs 2024’te başlayacağı belirtiliyor.