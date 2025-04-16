TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, atamalara ilişkin "Proje okullardaki atamalarda geri adım yok. Tayinler durdurulmadı. Tayini çıkanlar gitti onların yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı" açıklamasında bulundu.

‘Proje okulu’ olarak tanımlanan liselere yeni öğretmen atamaları tartışmalara neden oldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, atamaların durdurulduğuna dair iddialar sonrası açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Atik "Proje okullardaki atamalarda geri adım yok. Tayinler durdurulmadı. Tayini çıkanlar gitti onların yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı" dedi.

Atik, görevlendirmelerin eğitim öğretim dönemi sonunda yapılacağını vurgulayarak şu sözlere yer verdi:

Proje okullardaki atamalarda geri adım yok. Tayinler durdurulmadı.

Tayini çıkanlar gitti onların yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı.

Proje okulu görevlendirmesi çıkmayanlardan il emrine verilenlerden tercih yapmaları isteniyor ve tercihlerine göre de yerleştiriliyorlar.

Tercih yapmayanlar ise resen atanıyor.

Bu görevlendirmeler eğitim öğretim döneminin sonunda yapılacak.