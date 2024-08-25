300 milyar liralık bir pazar büyüklüğüne sahip olduğu öngörülen Türkiye Promosyon Sektörü, 31 Ekim – 03 Kasım tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek PROMOGIFT İstanbul fuarını bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Yurt içi ve yurt dışından 110’un üzerinde firma, en yeni promosyon ürünlerini PROMOGIFT İstanbul vitrinine çıkarmaya hazırlanıyor.

Informa Markets tarafından PROMASİAD (Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği) destekleriyle düzenlenen fuarda katılımcı olan firmalar, bir taraftan yurt içi ve yurt dışında alternatif satış kanalları oluştururken, diğer yandan yeni ticaret anlaşmaları yaparak, milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip dünya promosyon pazarından daha fazla pay almayı hedefliyor.

Türkiye Promosyon Sektörü’nün ihracatına da doğrudan ticaret katkısı sağlayacak olan PROMOGIFT İstanbul, ziyaretçilerine de eşsiz fırsatlar sunacak. Özellikle KOBİ’ler için avantajlı promosyon çözümlerinin bir arada yer alacağı fuarı, aralarında kurumsal firmalar, promosyon ürünleri distribütörleri, tekstil üreticileri, dijital baskı merkezleri, reklam ajansları, reklam veren firma temsilcileri, perakende malzeme satıcıları ile belediyeler, hastaneler, oteller, eğitim kurumları ve ulaşım firmalarının da olduğu 6 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

PROMOGIFT İstanbul’u ziyaret eden KOBİ’ler, endüstriyel reklam ve dijital baskıdaki yenilikleri de yerinde takip edebilecek.