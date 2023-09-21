Prostat kanseri, yaşlı erkekler başta olmak üzere erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olarak bilinir. Prostat kanserinin ilk evrelerinde herhangi bir belirti görülmez. Bazı hastalarda ise orta evrelerde dahi belirti görülmediği söylenebilir. Bu yüzden hastalık geç fark edilir ve belirtilerini de orta evrelerin sonlarına doğru, ileri evrelerin başlarında göstermeye başlar. Hastalığın bu nedenlerden ötürü hızlı bir şekilde bölgede yayılması söz konusu olur.

Prostat kanseri, erkeklerde üretme sisteminin önemli bir yapısı olan prostat bezinde açığa çıkar. Bölgedeki hücrelerin anormal bir şekilde fazlalaşması, tümör oluşmasına yol açar. Çoğu zaman iyi huylu ortaya çıkan bu tümör, zamanla kötü huylu tümöre dönüşür ve prostat bezlerine, üreme sistemine, idrar yollarına zarar vermeye başlar. Prostat kanserinden dolayı; prostat bezi, üretra ve mesane en çok etkilenen organların başında yer alır. Ülkemizde prostat tedavisi konusunda ilerleme kat edilmiştir ancak hastalığın geç fark edilmesi, tedavinin de başarı oranını ciddi oranda azaltır.

Erken tedavi prostat tedavisinin başarılı olabilmesi açısından erken teşhis büyük önem taşır. Erken teşhis için de özellikle risk grubu erkeklerin sürekli olarak tarama yaptırması gerekir.

Prostat Kanseri Belirtileri

Prostat kanseri belirtileri sadece prostat kanserine özgü belirtiler değildir. Diğer birçok idrar yolu, böbrek, mesane vb. hastalıkların belirtilerine fazlasıyla benzer. Bu yüzden hastaların belirtileri hafife alması ya da diğer hastalıkların alternatif tedavi yöntemlerine başvurmaları söz konusu olabilir. Belirtilerin orta evrelerin sonlarına doğru kendini göstermesi nedeniyle tam bu evrede teşhis büyük önem taşır. Bu evreden sonra belirtiler ne kadar aksatılır ve muayene edilmezse, kanserin evresi daha da hızlı bir şekilde ilerler.

Prostat kanserinin belirtileri ise şu şekildedir:

Geceleri 1’den fazla idrar yapmak için uyanmak.

Boşalma sırasında şiddetli ağrı ve zorlanma.

Kasık bölgesinde sürekli olarak ve belirli olmayan sebeplerden veya hareketlerden ötürü oluşan ağrı.

İdrar sırasında acı çekme veya idrarın gelmemesi.

İdrarda kan görülmesi.

Kesik kesik ya da zayıf bir şekilde idrar yapma.

Dışkılama esnasında yaşanan zorlanma ve erkek cinsel organında ağrı.

Prostat Kanserinin Tedavisi

Prostat kanserinin tedavisi, hastanın genel durumuna göre gelişen bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi başta olmak üzere, radyoterapi ve hormonal tedavi gibi diğer kanser türlerinde uygulanan tedavilere başvurulabilir. Hastalığın erken evrede tespit edilmesi durumunda hormonal tedavi, radyoterapi ve kemoterapi gibi önemli tedavi yöntemleri tercih edilebilir.

Hastalığın bir diğer önemli tedavilerinden biri de cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavi yöntemi ileri evrelerde uygulanan, öncesinde ise diğer tedavi yöntemleri kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi, hormonal tedavi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri uygulandıktan sonra, hastanın durumuna göre cerrahi tedaviye başvurulur. Bazı durumlarda tümörün vücudun diğer bölgelerine yayılma ihtimali vardır. Kanserin lenf bezlerine yakın olmasından ötürü yayılma ihtimali kuvvetlenir. Haliyle cerrahi tedavi için hastanın durumu, tümörün durumu ve kanserin evresi gibi birçok durum ayrıntılı bir şekilde düşünülür. Hastanın onayıyla da tümörlü prostat tamamen vücuttan çıkarılır.