14 Temmuz 2015’te, NASA’nın New Horizons uzay aracı , Pluto sistemi üzerinden tarihi uçuşunu gerçekleştirdi – Plüton ve uydularının ilk yakın plan görüntülerini sağladı ve güneş sisteminin dış sınırındaki bu gizemli dünyalar hakkındaki anlayışımızı dönüştüren diğer verileri topladı.

Çığır açan o geçişten bu yana geçen yıllarda, Plüton’un muhtemelen hareketsiz bir buz topu olduğuna dair neredeyse her varsayım , pencereden fırlatıldı veya kafasına çarptı.

“Güneş sisteminin en iyiyi sonuna kadar kurtardığı bana açık!” Boulder, Colorado’daki Southwest Araştırma Enstitüsü’nden New Horizons baş araştırmacısı Alan Stern, dedi. “Güneş sistemimizin kenarında daha büyüleyici veya bilimsel olarak önemli bir gezegeni keşfedemezdik. New Horizons ekibi, bu yakın geçişi planlamak ve uygulamak için 15 yıl çalıştı ve Pluto bize maça ödedi! ”

Plüton’un Atmosferi ve Dönüşü

Plüton yaklaşık 1.400 mil (2.380 km) genişliğindedir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin yaklaşık yarısı veya Dünya’nın ayının genişliğinin 2 / 3’ü. Plüton, Kuiper Kuşağı adı verilen bir bölgede, Güneş’i ortalama 3,6 milyar mil (5,8 milyar km) uzaklıkta, Dünya’nın yaklaşık 40 katı uzaklıkta, yörüngede dolaşır.

Plüton’da bir yıl 248 Dünya yılıdır. Plüton’da bir gün 153 saat veya yaklaşık 6 Dünya günü sürer. Plüton, ince bir nitrojen, metan ve karbon monoksit atmosferine sahiptir. Atmosferin mavi bir tonu ve farklı pus katmanları vardır.

Plüton’un 5 uydusu vardır. En büyüğü Charon o kadar büyük ki Plüton ve Charon bir çift gezegen gibi birbirlerinin yörüngesinde dönüyorlar. Plüton’un yüzeyi bildiğimiz gibi yaşamı sürdürmek için -378 ila -396 derece F (-228 ila -238 C) arasında çok soğuk. Pluto’yu ziyaret eden tek uzay aracı, Temmuz 2015’te yakından geçen NASA’nın Yeni Ufuklarıdır.

Biliyor Muydunuz?

Plüton yalnızca yaklaşık 1.400 mil genişliğindedir. Bu küçük boyutta Plüton, Amerika Birleşik Devletleri’nin yalnızca yaklaşık yarısı genişliğindedir. Plüton, Güneş’ten yaklaşık 3.6 milyar mil uzakta ve beş uydusu var. Plüton’un atmosferi incedir ve çoğunlukla nitrojen, metan ve karbon monoksitten oluşur. Plüton ve onun en büyük uydusu Charon, boyut olarak o kadar benzer ki, bir çift gezegen sistemi gibi birbirlerinin yörüngesinde dönerler. Ortalama olarak, Plüton’un sıcaklığı -387 ° F (-232 ° C), bu da hayatı sürdürmek için çok soğuk oluyor, ancak Teksas’tan daha büyük kalp şeklinde bir buzul var.

Popüler Kültürde Plüton gezegeninin Yeri

Plüton gezegeni 2006 yılında bir gezegenden cüce bir gezegene yeniden sınıflandırıldığında, indirgenen gezegen adına yaygın bir öfke vardı. Ders kitapları güncellendiğinde, internet, Plüton’un öfkeden yalnızlığa kadar çeşitli duygulardan geçmesiyle birlikte memler yarattı. Ancak yüzeyde çok belirgin bir kalp şeklindeki özelliği gösteren New Horizons görüntülerinin yayınlanmasından bu yana, üzgün Pluto memesi, bir uzay aracı tarafından bir kez daha ziyaret edilmek isteyen çok içerikli, sevgi dolu bir Pluto’ya yol açtı.

Disney çizgi film karakteri, Mickey’nin sadık köpeği Pluto, ilk çıkışını 1930’da yaptı, aynı yıl Tombaugh cüce gezegeni keşfetti. Walt Disney’in popülaritesinden yararlanmak için yakın zamanda keşfedilen gezegenden sonra animasyon köpeği adlandırdığı yönünde spekülasyonlar var, ancak diğer hesaplar doğrudan bir bağlantıdan daha az emin. Ama her iki durumda da, 1987 Mel Brooks filmi Spaceballs’da anlatıldığı gibi, ikisini birbirine bağlayan şaka kalır:

Kaybolduk. Hiçbirimiz nerede olduğumuzu bilmiyorduk. Sonra Harry bütün ağaçların arasında hissetmeye başlar ve “Anladım! Plüton’dayız” der. “Harry, nasıl anlarsın?” Diyorum. Ve diyor ki, “Kabuğundan, sizi aptallar. Kabuğundan!”