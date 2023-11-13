Çağın en önemli sorunlarının başında kilolar gelmektedir. Birçok kişi bu durumdan şikayetçidir ve nasıl çözeceğim diye yöntem arayışına girmektedir. Bunun için güzel bir yöntem var; Protein diyeti. Vücudumuzun en temel ihtiyaçlarının başında gelen protein doğru bir şekilde alım ile oldukça kilo verdirmektedir. Son derece sağlıklı olması ve fazlalıkları verdikten sonra alma ihtimali olmaması önemli artılarının başında geliyor. Sağlıklı bir bireyin günde ortalama 0.50 gram protein alması gerekmektedir. İşte bu zayıflama yöntemi de bu mantık ile oluşturulmuş. Gelin şimdi de tüm protein diyeti detaylarına bakalım.

Protein Nasıl Bir Şeydir, Neden Alınmalıdır?

İlk olarak protein kelimesini ne anlama gelmektedir ve de vücudumuz için neden gereklidir, bunu inceleyelim. Karbonhidrat, yağ, protein, su ve mineraller besinler içeriğini oluşturuyor. İşte bu içerikler için protein yapıcı onarıcı, yenileyici, büyüme ve gelişimi sağlayıcı gibi görevleri vardır. Yani bu yapı alınmadığında birçok sağlık problem ortaya çıkmaktadır. Birçok kişi karbonhidrat ve yağı aşırı tüketip çok fazla protein tüketilmediği için kilo almaktadır. İşte bu yöntem ise bu durumu çözecek şekilde dizayn edilmiştir. Birçok diyetisyenin de önerdiği bir tekniktir.

Proteinin Görevleri Nedir?

Yapım ve onarım: Vücuttaki kas gibi büyüme ve gelişi işlemlerini yapmaktadır.

Vücuttaki kas gibi büyüme ve gelişi işlemlerini yapmaktadır. Hormon ve enzimlerin yapısını oluşturma: Hayati olayları kontrol eden enzimlerin yapısında bulunmaktadır.

Hayati olayları kontrol eden enzimlerin yapısında bulunmaktadır. Taşıma ve depolama işlevi: Oksijenin taşınması ve depo görevlerinden sorumludur.

Nasıl Kilo Verdiriyor?

Mekanizması nasıl çalışıyor bunu açıklayalım. Vücudun sistemlerini hızlı bir şekilde çalıştırıyor ve bu şekilde sindirim sistemi aktif oluyor. Bunun yanında iştahı kesip ve önemli ölçüde toktuk sağlıyor. Bu iki durumla beraber fazlalıklar azalmaya başlıyor ve hafifliyorsunuz.

Denemeden Önce Bilinmesi Gereken Püf Noktalar

Listede bulunan meyve ve sebzelerin organik olmasına özen gösterin. Ayrıca günlük alıp tüketmeye dikat etmeniz gerekiyor.

Bu yöntemle beraber yürüyüş, egzersiz hareketleri ya da koşu yapmalısınız. Bunlarla desteklediğiniz de daha hızlı ve iyi sonuç alırsınız. Şayet çok fazla zamanınız yoksa evde basit egzersizler yapabilirsiniz.

Bol su içilmeli ve de bol sıvı alınmalı. Sıvı alımı önemli yoksa yeterli fayda göremeyebilirsiniz.

Yeşilliğe önem vermeniz gerekiyor çünkü kabızlık ihtimali yüksektir.

İşte o program

Aşağıdaki önerimiz günde 100 gram protein almak üzerine kurgulanmıştır.

Pazartesi

Kahvaltı: 3 adet yumurta, 1 dilim tam tahıllı ekmek, 1 ç.k badem yağı ve 1 adet armut

Öğle Yemeği: 1 adet portakal, taze avakoda ile peynir salatası (1 tabak)

Akşam Yemeği: 170 gram biftek, ızgarada kabak ve patates ( 1’er adet)

Salı

Kahvaltı: Smoothie, 1 fincan Hindistan cevizi sütü ve 3-4 adet çilek

Öğle Yemeği: 120 gr konserve somon, yeşillikli bol zeytinyağlı salata (1 kase), 1 adet elma

Akşam Yemeği: 120 gr ızgarada tavuk ve lahana ile salata ( 1 tabak)

Çarşamba

Kahvaltı: Yulaf ezmesi ile 1 kase yoğurt, 1 adet doğranmış limon

Öğle Yemeği: 120 gr tavuk, kırmızı biber, 1 adet şeftali

Akşam Yemeği: 1 tabak kıymalı patates yemeği, kahverengi pirinç pilavı ( 1 tabak)

Perşembe

Kahvaltı: 3 yumurta, 1 kibrit kutusu peynir, 1 tane biber, 4 tane siyah zeytin

Öğle Yemeği: 1 tabak pirinç pilavı ve patates haşlaması ( 2 tane)

Akşam Yemeği: Izgarada kırmızı et (200 gram), zeytinyağlı salata (1 küçük kase), 1 fincan yoğurt

Cuma

Kahvaltı: ¼ fincan çekilmiş ceviz, ½ fincan rendelenmiş elma ve üstüne tarçın, 100 gram süzme peynir

Öğle Yemeği: 120 gr somon ve üzerine havuç, 1 dilim tahıl ekmeği

Akşam Yemeği: Soslu tavuk köfte, spagetti (1 tabak)

Cumartesi

Kahvaltı: 3 tane haşlanmış yumurta, 2 parmak büyüklüğünde peynir, yarım fincan rendelenmiş patates

Öğle Yemeği: Soslu tavuk köfte, spagetti, 1 tane elma

Akşam Yemeği: 100 gram soğan ve biberle ızgarada karides, meyse salatası ( 1 tabak)

Pazar

Kahvaltı: 2 tane haşlanmış yumurta, 1 kibrit kutusu peynir, 2 dilim tahıl ekmeği

Öğle Yemeği: ¼ oranında doğranmış fındık, ananas ile karıştırılmış bir kase yoğurt

Akşam Yemeği: 170 gram ızgarada somon, patates ve sotelenmiş ıspanak

Özet : Protein ağırlıklı diyet ile alınan yemekler, sağlıklı karbonhidrat ve yağ kaynakları ile dengelenmiştir.