Peynirli bazlama yapmak için gereken malzemeler:

500 gram un

300 ml yoğurt

150-200 gram beyaz peynir

Göz kararı tuz

Soda ya da kabartma tozu

Fesleğen ya da maydanoz (isteğe göre)

Peynirli bazlamanın hazırlanışı:

Öncelikle tuzu ve unu elekten geçirin. Daha sonra soda ile yoğurdu dökün. Ardından hamuru yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun ve 40 dakika beklemeye alın. Peyniri rendeleyin ya da parçalayın. Sonra sebzeleri doğrayın. Ardından hamurun içine ekleyin. Hamuru rulo yapın küçük parçalara ayırın. Oklava yardımı ile her parçayı açın ve orta boyda düz bazlamalar yapın.

Tavanızı önceden ısıtın. Bazlamanın her iki tarafı kızarıncaya kadar tavada pişirin. İsterseniz tereyağı üstüne sürebilirsiniz.