Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tevfik Özek ile birlikte geçtiğimiz günlerde hizmete giren Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi ve Seyir Terası’nı ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk ve beraberindekilere ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu eşlik ederek Kaymakam Öztürk’e Osmanlı’nın son yüzyılı ile başlayıp 1. Dünya Savaşı, İnönü Savaşları, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin ilanı ile tamamlanan sürecin anlatıldığı Anı Evi hakkında detaylı bilgiler verdi. Kaymakam Öztürk, Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi ve Seyir Terası Anı Defteri’ni imzaladı. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi ve Seyir Terası’na göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkür etti.