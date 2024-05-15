Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, geçtiğimiz hafta kendilerini ziyaret eden İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni başkan ve yöneticilerine iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

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Protokol üyelerini dernek binası önünde İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve Süleymaniye Mahallesi Muhtarı Halim Yiğit karşıladı.

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Başkan Serkan Ay, ilçe protokolünün ziyaretinden  memnuniyet duyduklarını belirttikten sonra, derneğin kuruluşu, çalışmaları ve 50.yıl etkinlikleri hakkında bilgiler verdi ve ilçe protokolünü bu etkinliklere davet etti.

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Protokol üyelerine daha sonra Rumeli mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Arnavut Böreği çeşitlerinden ikram edildi.
Protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dernek yöneticileri ve üyeleri tarafından uğurlandı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ