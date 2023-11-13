PRP NEDİR?

PRP (platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma), kanda pıhtılaşmaya sebep olan trombosit (platelet) kanın temel hücrelerindendir. Kanın pıhtılaşmasını sağlamasının yanı sıra, onarım ve iyileşme sürecine katkı sağlayan PRP birçok tedavi için kullanılmaktadır.

İlk olarak PRP tedavisi, diş hekimlerinin yaşlı hastalara uygulanan implantların düşmesini önlemek için çözüm arayışına geçmeleriyle ortaya çıkan bir yöntemdir. Bu madde diş etine yerleştiğinde yumuşak bölgeyi güçlendirirken implantı da tutmaktadır. Öyle ki hem vücutla özdeşleşmiş hem de vücuttan atılmamaktadır.

PRP UYGULAMASININ AMACI

Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda kanımız plateletleri bu dokuya toplayarak bir onarım süreci başlatmaktadır. Uygulamanın amacı hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda plateleti verebilmektedir. Böylelikle hasarlı dokunun onarımı hızlı bir şekilde başlar ve neticelenmektedir.

PRP KULLANIM ALANLARI

Saç dökülmesini önlemek için kullanılır.

Yüz gençleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Rotator cuff yaralanmaları

Dış bağ zorlanması

İç bağ zorlanması

Uyluk arka kas yaralanması

Dejeneratif diz haslıkları

Diz bağ zorlanmaları

Patella tendiniti

Ayak bileği burkulmalarında kullanılmaktadır.

Achilles tendon yaralanmaları

Plantar fasciitis (topuk dikeni)

Manisküs yırtıkları

Bel fıtığı

Myofasial ağrılar(kulunç ağrısı olarak bilinen kas ağrısı) gibi alanlarda kullanılmaktadır.

PRP UYGULAMASI

PRP yüz gençleştirmesi ve saç dökülmesi tedavilerinde ozon tedavisi ile birlikte kullanıldığı takdirde çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Ozon tedavisinde dokunun kanlanması oksijen seviyesini yükseltir, PRP terapi ile dokunun iyileşmesi sağlanmıştır. Saç dökülmesi, yüz ve boyun gençleştirme uygulamalarında 2-3 kez ozon tedavisi bölgesel enjeksiyonları yaparken ayda bir kez PRP tedavisi uygulanmaktadır.

PRP uygulaması kendi kanınızdan alınarak yapılma suretiyle gerçekleştiği için hiçbir yan etki içermemektedir. Tedavi bittikten sonra günlük hayatınıza devam edebilirsiniz.

İşlemden önce lokal anestezi yapıldığı için acı hissi duyulmamaktadır.

Yara ve cerrahi gerektiren ortopedik problemlerde %70 -80 oranında başarı görülmektedir.

Kadın ve erkek saç dökülmelerinin erken evrelerinde çok iyi sonuç alındığı gözlemlenmektedir. Ancak dökülmüş bölgelerde etkili olamamaktadır.

Yüz gençleştirmede ise yüzün alın, göz çevresi, burun çevresi, dudak çevresi ve çene altına uygulama yapılmaktadır.