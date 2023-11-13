Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doburca mahallesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobilden yükselen dumanlar, sürücünün dikkati sayesinde fark edildi. Hızla emniyet şeridine çeken sürücü, aracından çıkan dumanların ardından kısa süre içinde alevlerin yükseldiğine tanık oldu.

Alev topuna dönen araç, çevredekilerin endişe dolu gözleri önünde hızla yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerine haber veren diğer sürücüler, olay yerine hemen müdahale edilmesi için yardım çağrısında bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı, ancak araç kullanılamaz duruma geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir tahkikat başlatarak yangının sebebini belirlemeye çalışıyor.