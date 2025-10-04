Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, 900 milyon TL hesap hareketi olan 12 şüpheliden 10’unun tutuklandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Operasyonlar, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin İstanbul, İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarla tespit edildiğini ve PTT ile HGS’nin adını ve logosunu kullanarak sahte internet siteleri oluşturduklarını, vatandaşlara gönderilen yanıltıcı SMS’lerle dolandırıcılık yaptıklarının belirlenerek savcılık soruşturmasının başlatıldığını açıkladı.

Operasyon kapsamında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuyla bağlantılı olarak şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto hesap el konuldu.