Dünyanın en popüler mobil oyunları arasına girmeyi başaran PubG mobile her geçen gün popülerliği her geçen gün artıyor. Oyuncular isimlerinin daha havalı görünmesi için şekilli nickler kullanıyor. Paylaşmış olduğumuz PubG mobile şekilli yazılar arasından dilediğinizi seçerek oyunda kullanabilirsiniz.
PUBG Şekilli Nick Yazma Nasıl Yapılır?
PUBG mobile oyununda havalı, şekilli nick oluşturarak kullanabilirsiniz. ID kartınıza istediğiniz şekilli nicki kopyalayarak artık oyunda yeni şekilli isminizi kullanabilirsiniz.
- Şekilli nick veya sembollerden istediğinizi kopyalayın,
- ID kartınıza yapıştırın.
iPhone kullanıcıları kopyaladıkları şekilli nickleri veya sembolleri yapıştırmak için aşağıdaki adımları uygulamalı;
- Ayarlar – Genel bölümüne girilir,
- Klavye – Metin değiştirme kısmına gelinir,
- Sağ üst bölümde yer alan artı işaretine basılır,
- Kullanılmak istenen sembol veya şekilli nick “ifade” kısmına yapıştırılır,
- Alt kısımda yer alan kestirmeler bölümüne ise kullanılacak olan sembolü tanımlayacak bir şey yazılır. Örneğin pubgsembol,
- Sağ üste yer alan kaydet butonuna tıklanır,
- PUBG mobilede yer alan ID kartı bölümne gelinir,
- Buradaki alana pubgsembol yazıldığı zaman şekilli ismin veya sembolün geldiğini göreceksiniz.
Diğer oyunlarda da kullanabileceğiniz en güzel oyun nickleri önerileri listesine göz atmak ister misiniz?
PUBG Mobile Boşluklu İsim Nasıl Yazılır?
PUBG mobile oyununda boşluklu isim yazmak için bir karakter kullanmanız gerekmektedir. Bu karakter ile nickinize boşluk koymanız mümkündür.
PUBG mobile boşluklu isim yazmak için;
- Envanterinizde bulunan isim kartınızı kullanın,
- Kullanacağınız nicki yazarak boşluk bırakmak istediğiniz alana ” Ħ ” sembolünü ekleyin,
- Sembolü ekledikten sonra kaydettiğiniz zaman nickinize boşluk eklemiş olacaksınız.
- WhatsApp Sözleri 2023
Oynadığınız oyunların videosunu çekerek Youtube kanalında paylaşıp kazanç elde edebilirsiniz. Youtube kanal isimleri sayfasından kanalınıza en güzel ismi bularak işe koyulmak ister misiniz?
Pubg Mobile Şekilli Nickler
PUBG mobile oyunu için en havalı ve süslü şekilli nickler arasından dilediğinizi kullanabilirsiniz.
- ѕиιρєя – Keskin Nişancı
- єχρєят мυя∂єяєя – Uzman Katil
- нуρєя – Aşırı
- αяєѕ – Savaş Tanrısı
- αχ – Balta
- sσulflч – Uçan Ruh
- 𝕯𝖆𝖘𝖍 – Hamle
- ραfαѕмυяf – Şirin Baba
- 𝔫𝔞𝔪𝔢𝔩𝔢𝔰𝔰 – İsimsiz
- dαngєr zσnє – Tehlikeli Bölge
- 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶𝓮𝓻 – Rüya Gören
- grєαtpαlαdín – Büyük Şovalye
- ℬ𝒾𝑔𝒮𝓌𝑜𝓇𝒹 – Büyük Kılıç
- plαч4wín – Kazanmak İçin Oyna
- ttcσmmαndєr – Komut Veren
- wαч2wín – Kazanmaya Çıkan Yol
- тυяиσf∂єαтн – Ölüm Sırası
- ωαяℓєσи – Savaş Alanı
- вαттℓєтιgєя – Savaş Kaplanı
- 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐭𝐒𝐰𝐨𝐫𝐝 – Harika Kılıç
- 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐭𝐀𝐱𝐞 – Harika Balta
- αиαℓιєи – Bir Uzaylı
- 𝐀𝐥𝐨𝐧𝐞𝐒𝐰𝐨𝐫𝐝 – Yalnız Kılıç
- 𝘼𝙡𝙤𝙣𝙚𝘼𝙭𝙚 – Yalnız Balta
- fєυ∂αℓℓσя∂ – Dere Beyi
- 𝐅𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫 – Kavgacı Asker
- 𝚁𝚎𝚋𝚎𝚕𝚆𝚊𝚛𝚛𝚒𝚘𝚛 – Asil Savaşçı
- яєвєℓѕσℓ∂ιєя – Asi Asker
- 𝐌𝐨𝐧𝐨𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫 – Tek Canavar
- fιяѕтσиє – Birinci Olan
- ℌ𝔬𝔫𝔬𝔯𝔉𝔦𝔤𝔥𝔱𝔢𝔯 – Onur Savaşçısı
- ímmσrtαlαlíєn – Ölümsüz Uzaylı
- αírвєndєr – Hava Bükücü
- 𝒟𝑒𝓈𝓉𝓇𝑜𝓎𝑒𝓇 – Yok Edici
- єхcєllєntprσ – Harika Profesyonel
- 𝒩𝑒𝓋𝑒𝓇𝒮𝓊𝓇𝓇𝑒𝓃𝒹𝑒𝓇 – Pes Etme
- αиgєℓσf∂єαтн – Ölüm Meleği
- ＮｅｗｂｉｅＨｕｎｔｅｒ- Acemi Avcısı
- 𝐒𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐊𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 – Güçlü Katil
- ℳ𝑜𝓃𝒶𝓇𝒸𝒽𝑜𝒻𝓁𝒶𝓃𝒹 – Diyarın Hükümdarı
- 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨𝐟𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 – Orman Avcısı
- 𝙵𝚞𝚕𝚕𝚘𝚏𝚋𝚕𝚘𝚘𝚍 – Kanla Dolu
- 𝔉𝔬𝔯𝔪𝔞𝔩𝔎𝔦𝔩𝔩𝔢𝔯 – Eski Katil
- 𝙱𝚕𝚘𝚘𝚍𝙺𝚒𝚗𝚐 – Kan Kralı
- 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐃𝐨𝐨𝐦 – Son Kıyamet
- fαтαℓωαяяισя – Ölümcül Savaşçı
- ѕσℓσиσfנυѕтι¢є – Adalet Hakimi
- 𝕯𝖆𝖗𝖓𝖊𝖉𝕶𝖎𝖓𝖌 – Lanetli Kral
- 𝙳𝚊𝚛𝚗𝚎𝚍𝙺𝚒𝚕𝚕𝚎𝚛 – Belalı Katil
- ¢σиqυєяσяσf∂єαтн – Ölüm Fatihi
- ¢σиqυєяσя – Zafer Kazanan
- 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐃𝐨𝐨𝐦 – Son Kıyamet
- αиσмαℓу – Anomali
- ℍ𝕖𝕒𝕕𝕊𝕙𝕠𝕠𝕥𝕖𝕣 – Kafadan Vuran
- 𝕸𝖔𝖓𝖆𝖗𝖈𝖍𝖔𝖋𝖑𝖆𝖓𝖉 – Diyarın Hükümdarı
- 𝙺𝚒𝚕𝚕𝚎𝚛 𝙷𝚞𝚗𝚝𝚎𝚛 – Öldürücü Avcı
- 𝔅𝔞𝔫𝔢 – Yıkım
- αnníhílαtσr – Yok Edici
- 𝐀𝐠𝐨𝐧𝐲 – Izdırap
- 𝐒𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐊𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 – Güçlü Katil
- wαrdσg – Savaş Köpeği
- thє αrmσr – Zırh
- 𝙰𝚋𝚢𝚜𝚜 – Uçurum
- 𝕭𝖑𝖔𝖔𝖉𝖊𝖗 – Kanlı
- αмвυѕнєя – Pusucu
- 𝙲𝚛𝚒𝚝𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚁𝚘𝚕𝚎 – Kritik Rol
- 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫 – İntikamcı
- αgιтαтσя – Karıştırıcı
- 𝘼𝙭𝙚 – Balta
- 𝔅𝔢𝔫𝔡𝔢𝔯 – Bükücü
- вσdчвαg – Ceset Torbası
- 𝒜𝓏𝓇𝒶𝑒𝓁 – Azrail
- αℓιєи – Yabancı
- вℓα∂є – Bıçak Ağzı
- 𝔅𝔬𝔪𝔟𝔢𝔯 – Bombacı
- 𝕭𝖆𝖗𝖇𝖆𝖗𝖎𝖆𝖓 – Barbar
- 𝕭𝖆𝖙 – Yarasa
- 𝕭𝖑𝖆𝖈𝖐 𝕮𝖆𝖙 – Kara Kedi
- кєνℓαя – Çelik Yelek
- 𝙻𝚒𝚐𝚑𝚝𝚗𝚒𝚗𝚐 – Şimşek
- 𝔅𝔲𝔩𝔩𝔢𝔱-𝔓𝔯𝔬𝔬𝔣 – Kurşun Geçirmez
- 🅗🅤🅡🅡🅘🅒🅐🅝🅔 – Kasırga
- Namağlup – ᗩᗴ丅ᗴᖇᑎᗩᐯIᑕ丅ᖇI᙭
- Ⓑⓐⓛⓔⓝⓓⓘⓝ – Sağlam
- Kutsal – 🅱🅴🅽🅸🆃🅰
- I͏r͏o͏n͏s͏i͏d͏e͏s͏ – Yiğit Kimse
- ᴛᴇᴍᴘᴇꜱᴛ – Fırtına
- ɪʀᴏɴ ʜᴇᴀʀᴛ – Demir Kalp
- ᴅᴇᴍɪsᴇ – Ölüm
- ρԋαɳƚσɱ – Hayalet
- 🅶🆁🅸🅼 – Acımasız
- ʟʏɴᴄʜ – Linç
- 乃丨Ꮆ 卩卂卩卂 – Büyük Baba
- ᄃの乃尺ﾑ – Cobra
- ᗷᖇᑌIᔕᗴ – Çürük
- ᑭᔕƳᑕᕼᗝ – Psiko
- ᗷᗩᑎᗴ – Yıkım
- ᖇᗩᑎǤᗴᖇ – Korucu
- ᗪᗩᗴᗰᗝᑎ – Şeytan
- Яатcнёт – Mandal
- ᗷᗩᗪ ᗷᑌᑎᑎƳ – Kötü Tavşan
- Ⓑⓐⓣⓣⓛⓔ – Savaş
- ⦑S⦒⦑c⦒⦑a⦒⦑r⦒ – Yara İzi
- ᔕᗩᔕɊᑌᗩ丅ᑕᕼ – Koca Ayak
- ᗪᗝᗝᗰ – Kader
- ⧼D̼⧽⧼r̼⧽⧼a̼⧽⧼g̼⧽⧼o̼⧽⧼n̼⧽ – Ejderha
- ᔕᒪᗩᔕᕼᗴᖇ – Kamçı
- ᖴIᔕᕼᗴƳᗴ – Balık Gözü
- ǤᗩᖇǤᗝƳᒪᗴ – Çirkin Yaratık
- Ǥᖇᗩᐯᗴ – Mezar
- Gɾαʋҽ Tɾσσρҽɾ – Süvari Atı
- ђครђ – Esrar
- líttlє cσвrα – Küçük Kobra
- кเɭɭєг – Katil
- ω૨αเƭɦ – Hayalet
- ՏօվԵɑɾı – Soytarı
- 𝕮𝖗𝖊𝖆𝖙𝖚𝖗𝖊 – Yaratık
- ɳσƭɦเɳɠ ɱαɳ – Boş Adam
- ʀᴏᴀᴅʙʟᴏᴄᴋ – Barikat
- ƚҽαɱ ʂƚαɾ – Takım Yıldızı
- snαkє єчєs – Yılan Gözlü
- 🅢🅒🅡🅐🅟🅟🅔🅡 – Kavgacı Tip
- 𝓢𝓮𝔁𝓾𝓪𝓵 𝓒𝓱𝓸𝓬𝓸𝓵𝓪𝓽𝓮 – Cinsel Çikolata
- נυ∂gє ωσяℓ∂ – Dünyaya Hakim
- fєαrlєss – Korkusuz
- 𝕮𝖆𝖕𝖎𝖙𝖆𝖑 – Başkent
- crєαtívє – Yaratıcı
- ꜱᴜɪᴄɪᴅᴇ ᴊᴏᴄᴋᴇʏ – İntihar Jokeyi
- 𝒯𝒽𝑒 𝒪𝓇𝒹𝑒𝓇 – Emir Veren
- ℳ𝒶𝓇𝓇𝒾𝑒𝒹 ℳ𝒶𝓃 – Evli Adam
- M͏i͏d͏n͏i͏g͏h͏t͏ R͏a͏m͏b͏l͏e͏r͏ – Gece Yarısı
- 𝒮𝓃𝑜𝓌 ℋ𝑜𝓊𝓃𝒹 – Kar Tanesi
- 𝕾𝖚𝖌𝖆𝖗 𝕸𝖆𝖓 – Şeker Adam
- ᴛᴀᴋᴇ ᴀᴡᴀʏ – Paket Servisi
- ꜰɪɢʜᴛ ꜰᴏʀ ʜᴏɴᴏʀ – Şeref İçin Savaş
- ᵏᵃʳᵃ ᵃᵗ
- ɱɾ. ɠαԃɠҽƚ – By Hile
- ᏰᏗᎩ ŞᏗᏁᏕᏝı – By Şanslı
- ᴛʜᴇ ғʟʏɪɴɢ ᴍᴏᴜᴤᴇ – Uçan Fare
- pσlє stαr – Lider
- 𝓖𝓾𝓲𝓭𝓲𝓷𝓰 – Yol Gösteren
- sílєnt dєαth – Sessiz Ölüm
- 𝓜𝓻. 𝓦𝓱𝓸𝓵𝓮𝓼𝓸𝓶𝓮 – By Yaralı
- En Güzel Oyun Nickleri
Şekilli Harfler
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓨ ⓩ
ΔβĆĐ€ℱᎶĦƗĴҜŁΜŇØƤΩŘŞŦỮVŴЖ¥Ž
A҉ B҉ C҉ Ç D҉ E҉ F҉ G҉ Ğ H҉ i҉ I҉ J҉ K҉ L҉ M҉ N҉ O҉ P҉ R҉ S҉ T҉ U҉ V҉ Y҉ Z҉ X҉ Y҉ Q҉ W҉
⍲ℬලḈƊℰℱᘜℋłĺĴƘᏝᙏℵỌṎᎮℛຮፐນᏉᎩɀ
𝒶 𝒷 𝒸 𝒹 𝑒 𝒻 𝑔 𝒽 𝒾 𝒿 𝓀 𝓁 𝓂 𝓃 𝑜 𝓅 𝓇 𝓈 𝓉 𝓊 𝓋 𝓎 𝓏 𝓍 𝓆
𝔞 𝔟 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔤 𝔥 𝔦 𝔧 𝔨 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔯 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔶 𝔷 𝔵 𝔮
α в ¢ Ç ∂ є f g Ğ н ι ι נ к ℓ м и σ ρ я ѕ т υ ν у z χ у q ω
𝓐 𝓑 𝓒 𝓓 𝓔 𝓕 𝓖 𝓗 𝓘 𝓙 𝓚 𝓛 𝓜 𝓝 𝓞 𝓟 𝓡 𝓢 𝓣 𝓤 𝓥 𝓨 𝓩 – 𝓦 𝓧 𝓠
ƛ Ɓ Ƈ Ɗ Є Ƒ Ɠ Ӈ Ɩ ʆ Ƙ Լ ℳ Ɲ Ơ Ƥ Ʀ Ƨ Ƭ Ʋ Ɣ Ƴ Ȥ
ᗩ ᗷ ᑕ ᗪ ᗴ ᖴ G ᕼ I İ ᒎ K ᒪ ᗰᑎ ᗝ ᑭ ᖇ ᔕ 丅 ᑌ ᐯ Ƴ ᘔ – ᗯ ᙭ ᑫ
α Ⴆ ƈ ԃ ҽ ϝ ɠ ԋ ι ʝ ƙ ʅ ɱ ɳ σ ρ ϙ ɾ ʂ ƚ υ ʋ ɯ x ყ ȥ
𝔄 𝔅 ℭ Ç 𝔇 𝔈 𝔉 𝔊 ℌ 𝔦 ℑ 𝔍 𝔎 𝔏 𝔐 𝔑 𝔒 𝔓 ℜ 𝔖 𝔗 𝔘 𝔙 𝔜 ℨ 𝔛 𝔜 𝔔 𝔚
ɐ q ɔ p ǝ ɟ ƃ ɥ ! ɾ ʞ ן ɯ u o d ɹ s ʇ n ʌ ʍ x ʎ z- ʍ x b
̷A̷̷ ̷̷B̷̷ ̷̷C̷̷ ̷̷D̷̷ ̷̷E̷̷ ̷̷F̷̷ ̷̷G̷̷ ̷̷Ğ̷̷ ̷̷H̷̷ ̷̷I̷̷ ̷̷İ̷̷ ̷̷J̷̷ ̷̷K̷̷ ̷̷L̷̷ ̷̷M̷̷ ̷̷N̷̷ ̷̷O̷̷ ̷̷Ö̷̷ ̷̷P̷̷ ̷̷R̷̷ ̷̷S̷̷ ̷̷Ş̷̷ ̷̷T̷̷ ̷̷U̷̷ ̷̷Ü̷̷ ̷̷V̷̷ ̷̷Y̷̷ ̷Z
ค ც ८ ძ ૯ Բ ૭ Һ ɿ ʆ қ Ն ɱ Ո ૦ ƿ Ր ς ੮ υ ౮ ע Ȥ
🅐 🅑 🅒 🅓 🅔 🅕 🅖 🅗 🅘 🅙 🅚 🅛 🅜 🅝 🅞 🅞 🅟 🅡 🅢 🅣 🅤 🅥 🅨 🅩
[̲̅A̲̅] [̲̅B̲̅] [̲̅C̲̅] [̲̅D̲̅] [̲̅E̲̅] [̲̅F̲̅] [̲̅G̲̅] [̲̅Ğ̲̅] [̲̅H̲̅] [̲̅I̲̅] [̲̅İ̲̅] [̲̅J̲̅] [̲̅K̲̅] [̲̅L̲̅] [̲̅M̲̅] [̲̅N̲̅] [̲̅O̲̅] [̲̅Ö̲̅] [̲̅P̲̅] [̲̅R̲̅] [̲̅S̲̅] [̲̅Ş̲̅] [̲̅T̲̅] [̲̅U̲̅] [̲̅Ü̲̅] [̲̅V̲̅] [̲̅Y̲̅] [̲̅Z̲̅] – [̲̅W̲̅] [̲̅X̲̅] [̲̅Q̲̅]
𝔸 𝔹 ℂ 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 ℍ 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 ℕ 𝕆 ℙ ℝ 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕐 ℤ – 𝕎 𝕏 ℚ
α Ⴆ ƈ ԃ ҽ ϝ ɠ ԋ ι ʝ ƙ ʅ ɱ ɳ σ ρ ϙ ɾ ʂ ƚ υ ʋ ɯ x ყ ȥ
Şekilli Sayılar
𝟙 ϩ Ӡ ५ Ƽ Ϭ 7 𝟠 ९ ⊘
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿
⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾
θ Ι 2 Э Ч Ƽ б ל ȣ ף
૦ ١ Ձ ૩ મ Ƽ 6 7 Ց ୨
𝟘 𝟙 𝟚 𝟛 𝟜 𝟝 𝟞 𝟟 𝟠 𝟡 𝟙𝟘
『1』『2』『3』『4』『5』『6』『7』『8』『9』『0』
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1͎ 2͎ 3͎ 4͎ 5͎ 6͎ 7͎ 8͎ 9͎ 0͎
1̾ 2̾ 3̾ 4̾ 5̾ 6̾ 7̾ 8̾ 9̾ 0̾
1̲ 2̲ 3̲ 4̲ 5̲ 6̲ 7̲ 8̲ 9̲ 0̲
PUBG Şekilli Nick Sembolleri
PUBG mobile oyunu için şekilli nick sembolleri. Kullanmak istediğiniz sembolleri kopyalayarak ekleyebilirsiniz.
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En İyi Pubg İsimleri
EN iyi PUBG isimleri arasından hangisini beğendiyseniz onu kullanabilirsiniz.
- Ace: As, iskambilde.
- Badboy: Kötü çocuk
- Bam Bam
- Bear: Ayı
- Boss: Patron
- Cowboy: Kovboy
- Adonis: Kas, adonis kası.
- Gangster: Gangster
- Grandpa: Büyükbaba
- Handsome: Yakışıklı
- Daddy: Baba
- Teddy
- Romeo: Romantiklere özel
- Prince: Prens
- Player: Oyuncu
- Winner: Kazanan
- HammerHead: Çekiç Kafa
- Beautiful: Güzel
- Queen: Kraliçe
- Hero: Kahraman
- Hercules: Herkül
- Monster: Canavar
- Muscle: Kaslı
- Rockstar: Rock star
- Tiger: Kaplan
- Darling: Sevimli, çekici
- Vegas: Kartta kaybetmem diyenlere
- Angel: Melek
- Barbie: Barbi
- Juliet: Romeo’nun Juliet’i
- Meow: Kedi sevenlere
- Babe: Bebek
- Shield: Kalkan
- Mouse: Fare
- Muffin: Maffin. Cupkek ayarında bir sevimlilik.
- Peanut: Fıstık
- Pancake: Pankek, bu da güzel bir kek.
- Princess: Prensesler gibi
- BadAss: Belalı
- Smiles: Gülümser
- Pumpkin: Balkabağı:)
- Sugar: Şeker
- Sunshine: Güneş ışığı
- Yummy: sevimlilik
- Sunny: Güneşli
- Tinkerbell: Peter Pan’daki şeker şey
- Tweety: Bilenler bilir:)
- Dead Killer: Ölü katil
- Ninja: Ninja
- BadBoy: Kötü Çocuk
- Monster: Canavar
- Soul Mortal: Ruh Ölümsüzü
- Crazy Killer: Çılgın Katil
- Strong Ninja: Güçlü ninja
- Joker: Joker
- Dark Camper: Karanlık kampçı
- Hitler Killer: Hitler katili
- Star: Yıldız
- Zeus
- RP Killer: RP Katili
- Hydra Dynamo
- Dead Killer: Ölü katil
- Devil Dad: Şeytan baba
- Mr. Roman: Bay Roman
- Dark Soul: Karanlık Ruh
- Head-Hunter: Kelle Avcısı
- The Dark Hornet: Karanlık Eşek arısı
- Shroud: Örtü
- Insane Girl: Deli Kız
- Deadpool
- Death Gun:
- Boomer: Moruk
- Survivor: Hayatta kalan
- Crasher: Çarpıcı
- Death Machine: Ölüm makinesi
- Froggy: Kurbağa gibi
- Quarter Back: Oyun Kurucu
- Spike: Çivi
- Boomer: Vurucu
- Hidden Killer: Gizli Katil
- Vice: Yardımcı
- Psycho Killer: Sapık Katil
- Black Storm: Kara Fırtına
- Zodiac: Zodyak
- Tiger Man: Kaplan Adam
- Husky
- Champ: Şampiyon
- Long Horn: Uzun Boynuz
- Game Over: Oyun Bitti
- Hacker: İnternet Korsanı
- Insane: Deli
- Colonel: Albay
- Big Boss: Büyük Patron
- Sniper: Tetikçi
- HammerHead: Çekiç Kafa
- Shoe String: Ayakkabı Bağı
- Golden Warrior: Altın Savaşçı
- RedMan: Kırmızı Adam
- Highlander: Dağlı
- AgentMan: Ajan Adam
- General: General
- PubG Killer: PubG Katil
- Dark Man: Karanlık Adam
- Legendary: Efsanevi
- Horse Rider: At sürücüsü
- Red Flag: Kırmızı Bayrak
- Skull Crusher: İskelet Ufalayan
- Guard: Koruma
- Badass Killer: Belalı Katil
- End Zone: Bitiş Bölgesi
- First Down: İlk düşüş
- Bulls Eye: Boğa gözü
- Who Am I: Ben Kimim
- Butcher Boy: Kasap Çocuk
- Soul Mortal: Ruh Ölümsüzü
- Nevertheless: Buna rağmen
- Psycho: Ruh hastası
- Brown Wolf: Kahverengi ayı
- Bitch Killer: Sürtük Katil
- Mad Max: Çılgın Max
- Fake Boi: Sahte Çocuk
- Hellboy: Cehennem Çocuğu
- Gang Master: Çete Ustası
- Killing Machine: Öldürme Makinesi
- Bad Soldier: Kötü Asker
- Surgical Noob: Cerrahi Ezik
- Sniper Man: Tetikçi Adam
- Eat My Head: Kafamı ye
- Bad King Killer: Kötü Kral Katili
- Freedom Fighter: Özgürlük Savaşçısı
- The First Blood: İlk kan
- Lone Ranger: Uzun Serseri
- Killer Switch: Katil Sopa
- Wizard Boy: Büyücü Çocuk
- Mr. Headhunter: Bay Kelleavcısı
- Eagle Boy: Kartal Çocuk
- Dragon Killer: Ejderha Katil
- Parachute Lover: Paraşüt Aşığı
- Parachute Boy: Paraşüt Çocuk
PUBG Mobile İsimleri
PUBG mobile isimleri arasından beğendiğinizi seçerek kullanabilirsiniz.
Komik PUBG İsimleri
Düşündürürken güldüren komik PUBG isimleri. Oyunda komik nickler kullanmak isteyenlere.
- Günahsız Şeytan
- Klavyatör
- İnternettin
- Sperman
- Kıllı Karpuz
- Uçan Karpuz Kapuğu
- Bi Sen Biliyosun
- Bi Ben Eksiktim
- Tarkanın Baldızı
- Gofrettin
- Beyaz Prensli At
- Terbiyesiz Patates
- Topal Solucan
- Kapı Nerde
- Nick Kim Lan
- Edemeyen Hazard
- Shift Deli
Şekilli PUBG İsimleri
Aşağıdaki şekilleri kullanarak PUBG NİCK yazısını silerek kendi nickinizi ekleyebilirsiniz.
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•?((¯°·..• ⓅⓊⒷⒼ ⓃⒾⒸⓀ •..·°¯))؟•
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ıılllıılllıı PUBG NİCK ıılllıılllıı
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「 PUBG NİCK 」
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¯\_(ツ)_/¯ PUBG NİCK ¯\_(ツ)_/¯
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- Semih
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- Semih😜
İsminize özel şekilli nick istiyorsanız yorum kısmından isminizi belirtirseniz şekilli nicki hazırlayıp paylaşım yapacağız.
Pubg Havalı İsimler
Oyunu oynayan bir çok kişi isminin havalı görünmesini ister. Pubg havalı isimler arasından seçtiğiniz ismi kullanabilirsiniz.
Oyunda kullanılabilecek en PUBG havalı isimler;
- Annihilator : Yok Edici
- Knight : Şovalye
- Dark Knight : Kara Şovalye
- Crazy Killer: Çılgın Katil
- Dark Soul: Karanlık Ruh
- Head-Hunter: Kelle Avcısı
- Last King: Son Kral
- Derin Gece
- Vahşi Kız
- BadAss: Belalı
- MassiveStroke: Ağır Darbe
- Fearless: Korkusuz
- Dağ Avcısı
- StoneMan : Taş Adam
- UnconscionabLe : İnsafsız
- Firefly: Uçan Böcek
- DeadShot : Ölüm Vuruşu
- Boomer: Moruk
- Spiderman: Örümcek Adam
- Asil Kurt
- Seri Bitirici
- Vurgun
- Pusher : İtici
- Angelofdeath: Ölüm meleği
- TheDifference: Fark Yaratan
- BadBoy: Kötü Çocuk
- Taçsız Kral
- Slow King: Yavaş Kral
- Giant: Dev
- Demir Bilek
- Patron
- Spike: Çivi
- Nothing: Boş
- Tiger Man: Kaplan Adam
- Queen: Kraliçe
- Highlander: Dağlı
- Büyülü Groza
- TheOrder: Emir veren
- Sneaky Lady: Gizli, Sinsi
- Eerie: Ürkütücü
- Star: Yıldız
- Panda
- Kolsuz
- Alley Cat: Sokak Kedisi
- Becerikli
- Pislik
- Dengesiz
- MagicSword : Büyülü silah
- Batının Savaşçısı
- Dalgacı
- Tüfekçi
- Bozgun
- Dengesiz
- Zindan Bekçisi
- Scrapper: Kavgacı Tip
- Bücür Cadı
- Scar Sıkar
- Fear Man: Korku Adam
- Vahşet
- Dark Warrior : Kara Savaşçı
- InFlames : Alevlerin İçinde
- İntikam
- Yeni çeri
- Aşksız Kral
- Venom : Zehir, kin
- Team Star: Takım Yıldızı
- Halk Kralı
- Sad: Üzgün
- Keskin Bıçak
- MassiveStroke : Ağır Darbe
- TheDifference : Fark Yaratan
- Nişancı
- Shadow Chaser: Gölge Kovalayıcı
- Commando: Komando
- Married Man: Evli Adam
- Kill Switch: Öldürme Anahtarı
- Revenge : İntikam, hesaplaşma
- Creative: Oluşturucu
- Tek Canavar
- Felaket
- Taçsız Kız
- Herkül
- Fantastik Aug
- Kral Sancak
- Kar 98 King
- SoulFly : Uçan ruh
- Çelik Yumruk
- Sessiz Gece
- Dehşet
- Savaş Adamı
- Başıboş
- İntikam Ateşi
- Sessiz Bekçi
- Dalgın
- Spike: Çivi
- Loyalty man: Sadık adam
- King: Kral
- İksir
- Hükümdar
- Sks Kralı
- BadBoy: Kötü Çocuk
- Ares : Savaş tanrısı
- Saw: Testere
- Sonsuz Gemi
- Hava Bükücü
- Paralı Asker
- Boş Takırtı
- Wizard: Büyücü
- Iron Man: Demir Adam
- Victory: Zafer
- Kral Pala
- Dalgacı
- İnfazcı
- Yeni Akım
- Kazık Çakan
- Mahşer
- Sadakatsiz
- Boomer: Moruk
Hazır Şekilli Nickler
PUBG mobile oyununda kullanabileceğiniz hazır şekilli nickler.
En İyi Klan İsimleri
PUBG kullanabileceğiniz en iyi Klan isimleri
- TeamStar – Grup Yıldızı
- DeusIra: Tanrı’nın Öfkesi
- Tacklebox : Takım Çantası
- Domumdetenebris: Kara Hane
- Tacklebox: Takım Çantası
- The China Wall : Çin Duvarı
- Game Mafia : Oyun Mafyası
- SLauGHTeR: Katliamcı
- Castrum: Kale
- TheChinaWall: Çin Duvarı
- SuicideJockey: İntihar Jokeyi
- Ghostkiller: Öldürücü Hayalet
- GameMasTeR: Oyun Yöneticisi
- Gensdebellum: Savaş Klanı
- VagabondWarrior: Serseri Savaşçı
- Militumderex: Kralın Askerleri
- Young Crew – Genç Ekip
- StrongUnion: Güçlü Birlik
- WilDClawZ: Vahşi Pençeler
- DeusIra: Tanrı’nın Öfkesi
- Equesferrum: Şövalye Kılıcı
- GildeRegibus: Krallar Loncası
- Doomsday: Kıyamet
- FidemdeGens: Savaş Dini
- YoungCrew: Genç Ekip
- RecentFighters: Son Savaşçılar
- Panther: Panter
- EaglePaW: Kartal Pençesi
- Space Ghost: Uzay Hayaleti
- Storm: Fırtına
- CrazyEights: Çılgın Sekizler
- Fantastik Dörtlü
- IrResistibLe: Karşı Konulamaz
- The Management: Yönetim
- The Talent: Yetenek
- The Pro: Profesyonel
- Judge: Yargıç
- LastShot: Son Vuruş
- PoleStar: Önder, lider
- Elysion: Yeraltı Cenneti
- ExpertMurderer: Uzman Katil
- EldrithcArrow: Büyülü Ok
- King of Arms: Silah Kralı
- Boomer: Moruk
- Mr.Lucky: Bay Şanslı
- Tornado: Kasırga
- Crusher: Kırıcı
- MassiveStroke: Ağır Darbe
- Lightning: Yıldırım
- Crossfire: Çapraz Ateş
- LeadSoldiers: Kurşun Askerler
- FinalBattle: Son Savaş
- The Specialist: Uzman
- Deathwarriror: Ölüm savaşçısı
- FairyTale: Peri Masalı
- Necromancer: Büyücü
PUBG Klan İsimleri Türkçe
PUBG mobile oyununda kullanabileceğiniz Türkçe klan isimleri
PUBG Ekip İsimleri
PUBG oynarken savaşçı ruhunuzu yansıtacak olan ekip isimleri. Bu isimler ile rakiplerin gözünü korkutabilirsiniz.
- Karanlık Madde
- Dehşet
- Çürük
- Felaket
- Kasırga
- Vurucu
- Bilinmeyen
- İçi Boş Adamlar
- Amacı Olmayanlar
- Vurucu Tim
- Ölüm Avcıları
- Kaplan Pençesi
- Ölüm Perileri
- Ceset Torbası
- Pençe
- Yok Edici
- Gece Terörü
- Bilinmeyenler