Dünyanın en popüler mobil oyunları arasına girmeyi başaran PubG mobile her geçen gün popülerliği her geçen gün artıyor. Oyuncular isimlerinin daha havalı görünmesi için şekilli nickler kullanıyor. Paylaşmış olduğumuz PubG mobile şekilli yazılar arasından dilediğinizi seçerek oyunda kullanabilirsiniz.

PUBG Şekilli Nick Yazma Nasıl Yapılır?

PUBG mobile oyununda havalı, şekilli nick oluşturarak kullanabilirsiniz. ID kartınıza istediğiniz şekilli nicki kopyalayarak artık oyunda yeni şekilli isminizi kullanabilirsiniz.

Şekilli nick veya sembollerden istediğinizi kopyalayın,

ID kartınıza yapıştırın.

iPhone kullanıcıları kopyaladıkları şekilli nickleri veya sembolleri yapıştırmak için aşağıdaki adımları uygulamalı;

Ayarlar – Genel bölümüne girilir,

Klavye – Metin değiştirme kısmına gelinir,

Sağ üst bölümde yer alan artı işaretine basılır,

Kullanılmak istenen sembol veya şekilli nick “ifade” kısmına yapıştırılır,

Alt kısımda yer alan kestirmeler bölümüne ise kullanılacak olan sembolü tanımlayacak bir şey yazılır. Örneğin pubgsembol,

Sağ üste yer alan kaydet butonuna tıklanır,

PUBG mobilede yer alan ID kartı bölümne gelinir,

Buradaki alana pubgsembol yazıldığı zaman şekilli ismin veya sembolün geldiğini göreceksiniz.

Diğer oyunlarda da kullanabileceğiniz en güzel oyun nickleri önerileri listesine göz atmak ister misiniz?

PUBG Mobile Boşluklu İsim Nasıl Yazılır?

PUBG mobile oyununda boşluklu isim yazmak için bir karakter kullanmanız gerekmektedir. Bu karakter ile nickinize boşluk koymanız mümkündür.

PUBG mobile boşluklu isim yazmak için;

Envanterinizde bulunan isim kartınızı kullanın,

Kullanacağınız nicki yazarak boşluk bırakmak istediğiniz alana ” Ħ ” sembolünü ekleyin,

Sembolü ekledikten sonra kaydettiğiniz zaman nickinize boşluk eklemiş olacaksınız.

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Pubg Mobile Şekilli Nickler

PUBG mobile oyunu için en havalı ve süslü şekilli nickler arasından dilediğinizi kullanabilirsiniz.

ѕиιρєя – Keskin Nişancı

єχρєят мυя∂єяєя – Uzman Katil

нуρєя – Aşırı

αяєѕ – Savaş Tanrısı

αχ – Balta

sσulflч – Uçan Ruh

𝕯𝖆𝖘𝖍 – Hamle

ραfαѕмυяf – Şirin Baba

𝔫𝔞𝔪𝔢𝔩𝔢𝔰𝔰 – İsimsiz

dαngєr zσnє – Tehlikeli Bölge

𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶𝓮𝓻 – Rüya Gören

grєαtpαlαdín – Büyük Şovalye

ℬ𝒾𝑔𝒮𝓌𝑜𝓇𝒹 – Büyük Kılıç

plαч4wín – Kazanmak İçin Oyna

ttcσmmαndєr – Komut Veren

wαч2wín – Kazanmaya Çıkan Yol

тυяиσf∂єαтн – Ölüm Sırası

ωαяℓєσи – Savaş Alanı

вαттℓєтιgєя – Savaş Kaplanı

𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐭𝐒𝐰𝐨𝐫𝐝 – Harika Kılıç

𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐭𝐀𝐱𝐞 – Harika Balta

αиαℓιєи – Bir Uzaylı

𝐀𝐥𝐨𝐧𝐞𝐒𝐰𝐨𝐫𝐝 – Yalnız Kılıç

𝘼𝙡𝙤𝙣𝙚𝘼𝙭𝙚 – Yalnız Balta

fєυ∂αℓℓσя∂ – Dere Beyi

𝐅𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫 – Kavgacı Asker

𝚁𝚎𝚋𝚎𝚕𝚆𝚊𝚛𝚛𝚒𝚘𝚛 – Asil Savaşçı

яєвєℓѕσℓ∂ιєя – Asi Asker

𝐌𝐨𝐧𝐨𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫 – Tek Canavar

fιяѕтσиє – Birinci Olan

ℌ𝔬𝔫𝔬𝔯𝔉𝔦𝔤𝔥𝔱𝔢𝔯 – Onur Savaşçısı

ímmσrtαlαlíєn – Ölümsüz Uzaylı

αírвєndєr – Hava Bükücü

𝒟𝑒𝓈𝓉𝓇𝑜𝓎𝑒𝓇 – Yok Edici

єхcєllєntprσ – Harika Profesyonel

𝒩𝑒𝓋𝑒𝓇𝒮𝓊𝓇𝓇𝑒𝓃𝒹𝑒𝓇 – Pes Etme

αиgєℓσf∂єαтн – Ölüm Meleği

ＮｅｗｂｉｅＨｕｎｔｅｒ- Acemi Avcısı

𝐒𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐊𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 – Güçlü Katil

ℳ𝑜𝓃𝒶𝓇𝒸𝒽𝑜𝒻𝓁𝒶𝓃𝒹 – Diyarın Hükümdarı

𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨𝐟𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 – Orman Avcısı

𝙵𝚞𝚕𝚕𝚘𝚏𝚋𝚕𝚘𝚘𝚍 – Kanla Dolu

𝔉𝔬𝔯𝔪𝔞𝔩𝔎𝔦𝔩𝔩𝔢𝔯 – Eski Katil

𝙱𝚕𝚘𝚘𝚍𝙺𝚒𝚗𝚐 – Kan Kralı

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐃𝐨𝐨𝐦 – Son Kıyamet

fαтαℓωαяяισя – Ölümcül Savaşçı

ѕσℓσиσfנυѕтι¢є – Adalet Hakimi

𝕯𝖆𝖗𝖓𝖊𝖉𝕶𝖎𝖓𝖌 – Lanetli Kral

𝙳𝚊𝚛𝚗𝚎𝚍𝙺𝚒𝚕𝚕𝚎𝚛 – Belalı Katil

¢σиqυєяσяσf∂єαтн – Ölüm Fatihi

¢σиqυєяσя – Zafer Kazanan

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐃𝐨𝐨𝐦 – Son Kıyamet

αиσмαℓу – Anomali

ℍ𝕖𝕒𝕕𝕊𝕙𝕠𝕠𝕥𝕖𝕣 – Kafadan Vuran

𝕸𝖔𝖓𝖆𝖗𝖈𝖍𝖔𝖋𝖑𝖆𝖓𝖉 – Diyarın Hükümdarı

𝙺𝚒𝚕𝚕𝚎𝚛 𝙷𝚞𝚗𝚝𝚎𝚛 – Öldürücü Avcı

𝔅𝔞𝔫𝔢 – Yıkım

αnníhílαtσr – Yok Edici

𝐀𝐠𝐨𝐧𝐲 – Izdırap

𝐒𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐊𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 – Güçlü Katil

wαrdσg – Savaş Köpeği

thє αrmσr – Zırh

𝙰𝚋𝚢𝚜𝚜 – Uçurum

𝕭𝖑𝖔𝖔𝖉𝖊𝖗 – Kanlı

αмвυѕнєя – Pusucu

𝙲𝚛𝚒𝚝𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚁𝚘𝚕𝚎 – Kritik Rol

𝐀𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫 – İntikamcı

αgιтαтσя – Karıştırıcı

𝘼𝙭𝙚 – Balta

𝔅𝔢𝔫𝔡𝔢𝔯 – Bükücü

вσdчвαg – Ceset Torbası

𝒜𝓏𝓇𝒶𝑒𝓁 – Azrail

αℓιєи – Yabancı

вℓα∂є – Bıçak Ağzı

𝔅𝔬𝔪𝔟𝔢𝔯 – Bombacı

𝕭𝖆𝖗𝖇𝖆𝖗𝖎𝖆𝖓 – Barbar

𝕭𝖆𝖙 – Yarasa

𝕭𝖑𝖆𝖈𝖐 𝕮𝖆𝖙 – Kara Kedi

кєνℓαя – Çelik Yelek

𝙻𝚒𝚐𝚑𝚝𝚗𝚒𝚗𝚐 – Şimşek

𝔅𝔲𝔩𝔩𝔢𝔱-𝔓𝔯𝔬𝔬𝔣 – Kurşun Geçirmez

🅗🅤🅡🅡🅘🅒🅐🅝🅔 – Kasırga

Namağlup – ᗩᗴ丅ᗴᖇᑎᗩᐯIᑕ丅ᖇI᙭

Ⓑⓐⓛⓔⓝⓓⓘⓝ – Sağlam

Kutsal – 🅱🅴🅽🅸🆃🅰

I͏r͏o͏n͏s͏i͏d͏e͏s͏ – Yiğit Kimse

ᴛᴇᴍᴘᴇꜱᴛ – Fırtına

ɪʀᴏɴ ʜᴇᴀʀᴛ – Demir Kalp

ᴅᴇᴍɪsᴇ – Ölüm

ρԋαɳƚσɱ – Hayalet

🅶🆁🅸🅼 – Acımasız

ʟʏɴᴄʜ – Linç

乃丨Ꮆ 卩卂卩卂 – Büyük Baba

ᄃの乃尺ﾑ – Cobra

ᗷᖇᑌIᔕᗴ – Çürük

ᑭᔕƳᑕᕼᗝ – Psiko

ᗷᗩᑎᗴ – Yıkım

ᖇᗩᑎǤᗴᖇ – Korucu

ᗪᗩᗴᗰᗝᑎ – Şeytan

Яатcнёт – Mandal

ᗷᗩᗪ ᗷᑌᑎᑎƳ – Kötü Tavşan

Ⓑⓐⓣⓣⓛⓔ – Savaş

⦑S⦒⦑c⦒⦑a⦒⦑r⦒ – Yara İzi

ᔕᗩᔕɊᑌᗩ丅ᑕᕼ – Koca Ayak

ᗪᗝᗝᗰ – Kader

⧼D̼⧽⧼r̼⧽⧼a̼⧽⧼g̼⧽⧼o̼⧽⧼n̼⧽ – Ejderha

ᔕᒪᗩᔕᕼᗴᖇ – Kamçı

ᖴIᔕᕼᗴƳᗴ – Balık Gözü

ǤᗩᖇǤᗝƳᒪᗴ – Çirkin Yaratık

Ǥᖇᗩᐯᗴ – Mezar

Gɾαʋҽ Tɾσσρҽɾ – Süvari Atı

ђครђ – Esrar

líttlє cσвrα – Küçük Kobra

кเɭɭєг – Katil

ω૨αเƭɦ – Hayalet

ՏօվԵɑɾı – Soytarı

𝕮𝖗𝖊𝖆𝖙𝖚𝖗𝖊 – Yaratık

ɳσƭɦเɳɠ ɱαɳ – Boş Adam

ʀᴏᴀᴅʙʟᴏᴄᴋ – Barikat

ƚҽαɱ ʂƚαɾ – Takım Yıldızı

snαkє єчєs – Yılan Gözlü

🅢🅒🅡🅐🅟🅟🅔🅡 – Kavgacı Tip

𝓢𝓮𝔁𝓾𝓪𝓵 𝓒𝓱𝓸𝓬𝓸𝓵𝓪𝓽𝓮 – Cinsel Çikolata

נυ∂gє ωσяℓ∂ – Dünyaya Hakim

fєαrlєss – Korkusuz

𝕮𝖆𝖕𝖎𝖙𝖆𝖑 – Başkent

crєαtívє – Yaratıcı

ꜱᴜɪᴄɪᴅᴇ ᴊᴏᴄᴋᴇʏ – İntihar Jokeyi

𝒯𝒽𝑒 𝒪𝓇𝒹𝑒𝓇 – Emir Veren

ℳ𝒶𝓇𝓇𝒾𝑒𝒹 ℳ𝒶𝓃 – Evli Adam

M͏i͏d͏n͏i͏g͏h͏t͏ R͏a͏m͏b͏l͏e͏r͏ – Gece Yarısı

𝒮𝓃𝑜𝓌 ℋ𝑜𝓊𝓃𝒹 – Kar Tanesi

𝕾𝖚𝖌𝖆𝖗 𝕸𝖆𝖓 – Şeker Adam

ᴛᴀᴋᴇ ᴀᴡᴀʏ – Paket Servisi

ꜰɪɢʜᴛ ꜰᴏʀ ʜᴏɴᴏʀ – Şeref İçin Savaş

ᵏᵃʳᵃ ᵃᵗ

ɱɾ. ɠαԃɠҽƚ – By Hile

ᏰᏗᎩ ŞᏗᏁᏕᏝı – By Şanslı

ᴛʜᴇ ғʟʏɪɴɢ ᴍᴏᴜᴤᴇ – Uçan Fare

pσlє stαr – Lider

𝓖𝓾𝓲𝓭𝓲𝓷𝓰 – Yol Gösteren

sílєnt dєαth – Sessiz Ölüm

𝓜𝓻. 𝓦𝓱𝓸𝓵𝓮𝓼𝓸𝓶𝓮 – By Yaralı

En Güzel Oyun Nickleri

Şekilli Harfler

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓨ ⓩ

ΔβĆĐ€ℱᎶĦƗĴҜŁΜŇØƤΩŘŞŦỮVŴЖ¥Ž



A҉ B҉ C҉ Ç D҉ E҉ F҉ G҉ Ğ H҉ i҉ I҉ J҉ K҉ L҉ M҉ N҉ O҉ P҉ R҉ S҉ T҉ U҉ V҉ Y҉ Z҉ X҉ Y҉ Q҉ W҉

⍲ℬලḈƊℰℱᘜℋłĺĴƘᏝᙏℵỌṎᎮℛຮፐນᏉᎩɀ

𝒶 𝒷 𝒸 𝒹 𝑒 𝒻 𝑔 𝒽 𝒾 𝒿 𝓀 𝓁 𝓂 𝓃 𝑜 𝓅 𝓇 𝓈 𝓉 𝓊 𝓋 𝓎 𝓏 𝓍 𝓆

𝔞 𝔟 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔤 𝔥 𝔦 𝔧 𝔨 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔯 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔶 𝔷 𝔵 𝔮

α в ¢ Ç ∂ є f g Ğ н ι ι נ к ℓ м и σ ρ я ѕ т υ ν у z χ у q ω

𝓐 𝓑 𝓒 𝓓 𝓔 𝓕 𝓖 𝓗 𝓘 𝓙 𝓚 𝓛 𝓜 𝓝 𝓞 𝓟 𝓡 𝓢 𝓣 𝓤 𝓥 𝓨 𝓩 – 𝓦 𝓧 𝓠

ƛ Ɓ Ƈ Ɗ Є Ƒ Ɠ Ӈ Ɩ ʆ Ƙ Լ ℳ Ɲ Ơ Ƥ Ʀ Ƨ Ƭ Ʋ Ɣ Ƴ Ȥ

ᗩ ᗷ ᑕ ᗪ ᗴ ᖴ G ᕼ I İ ᒎ K ᒪ ᗰᑎ ᗝ ᑭ ᖇ ᔕ 丅 ᑌ ᐯ Ƴ ᘔ – ᗯ ᙭ ᑫ

α Ⴆ ƈ ԃ ҽ ϝ ɠ ԋ ι ʝ ƙ ʅ ɱ ɳ σ ρ ϙ ɾ ʂ ƚ υ ʋ ɯ x ყ ȥ

𝔄 𝔅 ℭ Ç 𝔇 𝔈 𝔉 𝔊 ℌ 𝔦 ℑ 𝔍 𝔎 𝔏 𝔐 𝔑 𝔒 𝔓 ℜ 𝔖 𝔗 𝔘 𝔙 𝔜 ℨ 𝔛 𝔜 𝔔 𝔚

ɐ q ɔ p ǝ ɟ ƃ ɥ ! ɾ ʞ ן ɯ u o d ɹ s ʇ n ʌ ʍ x ʎ z- ʍ x b

̷A̷̷ ̷̷B̷̷ ̷̷C̷̷ ̷̷D̷̷ ̷̷E̷̷ ̷̷F̷̷ ̷̷G̷̷ ̷̷Ğ̷̷ ̷̷H̷̷ ̷̷I̷̷ ̷̷İ̷̷ ̷̷J̷̷ ̷̷K̷̷ ̷̷L̷̷ ̷̷M̷̷ ̷̷N̷̷ ̷̷O̷̷ ̷̷Ö̷̷ ̷̷P̷̷ ̷̷R̷̷ ̷̷S̷̷ ̷̷Ş̷̷ ̷̷T̷̷ ̷̷U̷̷ ̷̷Ü̷̷ ̷̷V̷̷ ̷̷Y̷̷ ̷Z

ค ც ८ ძ ૯ Բ ૭ Һ ɿ ʆ қ Ն ɱ Ո ૦ ƿ Ր ς ੮ υ ౮ ע Ȥ

🅐 🅑 🅒 🅓 🅔 🅕 🅖 🅗 🅘 🅙 🅚 🅛 🅜 🅝 🅞 🅞 🅟 🅡 🅢 🅣 🅤 🅥 🅨 🅩

[̲̅A̲̅] [̲̅B̲̅] [̲̅C̲̅] [̲̅D̲̅] [̲̅E̲̅] [̲̅F̲̅] [̲̅G̲̅] [̲̅Ğ̲̅] [̲̅H̲̅] [̲̅I̲̅] [̲̅İ̲̅] [̲̅J̲̅] [̲̅K̲̅] [̲̅L̲̅] [̲̅M̲̅] [̲̅N̲̅] [̲̅O̲̅] [̲̅Ö̲̅] [̲̅P̲̅] [̲̅R̲̅] [̲̅S̲̅] [̲̅Ş̲̅] [̲̅T̲̅] [̲̅U̲̅] [̲̅Ü̲̅] [̲̅V̲̅] [̲̅Y̲̅] [̲̅Z̲̅] – [̲̅W̲̅] [̲̅X̲̅] [̲̅Q̲̅]

𝔸 𝔹 ℂ 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 ℍ 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 ℕ 𝕆 ℙ ℝ 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕐 ℤ – 𝕎 𝕏 ℚ

α Ⴆ ƈ ԃ ҽ ϝ ɠ ԋ ι ʝ ƙ ʅ ɱ ɳ σ ρ ϙ ɾ ʂ ƚ υ ʋ ɯ x ყ ȥ

Şekilli Sayılar

𝟙 ϩ Ӡ ५ Ƽ Ϭ 7 𝟠 ९ ⊘

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾

θ Ι 2 Э Ч Ƽ б ל ȣ ף

૦ ١ Ձ ૩ મ Ƽ 6 7 Ց ୨

𝟘 𝟙 𝟚 𝟛 𝟜 𝟝 𝟞 𝟟 𝟠 𝟡 𝟙𝟘

『1』『2』『3』『4』『5』『6』『7』『8』『9』『0』

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【0】

1҉ 2҉ 3҉ 4҉ 5҉ 6҉ 7҉ 8҉ 9҉ 0҉

1̶ 2̶ 3̶ 4̶ 5̶ 6̶ 7̶ 8̶ 9̶ 0̶

1͓̽ 2͓̽ 3͓̽ 4͓̽ 5͓̽ 6͓̽ 7͓̽ 8͓̽ 9͓̽ 0̽

1͎ 2͎ 3͎ 4͎ 5͎ 6͎ 7͎ 8͎ 9͎ 0͎

1̾ 2̾ 3̾ 4̾ 5̾ 6̾ 7̾ 8̾ 9̾ 0̾

1̲ 2̲ 3̲ 4̲ 5̲ 6̲ 7̲ 8̲ 9̲ 0̲

PUBG Şekilli Nick Sembolleri

PUBG mobile oyunu için şekilli nick sembolleri. Kullanmak istediğiniz sembolleri kopyalayarak ekleyebilirsiniz.

✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✩ ╰☆╮ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ★ ✱ ✲ ❂ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ❅ ❆ ❈ ❉ ❊ ▲ ▼ ◄ ► ◣ ◢ ◥ ▼ ◤ ◥ ▴ ▾ ◂ ▸ △ ▽ ◁ ▷ ⊿ ▻ ◅ ▵ ▹ ◃ ▿⟁ ⧋ 🛆 ⎊ ❝ ❞ « » ‟ ‹ › ⟨ ⟩ „ ′ ‵ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” ‷ ‴ ‶ ″ ◉ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ❂ ⊗ ⊖ ⊝ ⊕ ⊙ ⊛ ◘ ◙ ◍ ❏ ❐ ❑ ❒ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▉ ▊ ▋ █. ▌ ▍ ▎ ▏▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ╍ ╏ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩. ▬ ▭ ▮ ▯ ☰ ☲ ☱ ☴ ☵ ☶ ☳ ☷ ◪ ◩ ⫷ ⫸ ➟ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➸ ➲ ➳ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ← ↑ → ↓ ↔ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ➫ ➬ ➩ ➪ ➭ ➮ ➯ ➱ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⌦ ⌧ ☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ ♥ ۵ 웃 유 ღ ♂ ♀✆ ✉ ☎ ☏ ✁ ✂ ✃ ✄♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ ° ø ✐ ✎ ✏ ✑ ✒ ✍ ✉ ⌨ ✡† ☨ ✞ ✝ ☥ ☦ ☓ ☩ ☯ ☧ ☬ ☸ ♁ ✙ ♆ Ⓐ ☭ ✯ ☪ ☫ ✡ ☮ ❢ ❣ ⁇ ‼ ‽ ⁈ ¿ ¡ ⁉ ؟ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♤ ♧ ♡ ♢ ♠ ♣ ♥ ♦ € £ Ұ ₴ $ ₰ ¢ ₤ ¥ ₳ ₲ ₪ ₵ 元 ₣ ₱ ฿ ¤ ₡ ₮ ₭ ₩ ރ 円 ₢ ₥ ₫ ₦ z ł ﷼ ₠ ₧ ₯ ₨ K č र ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽ ❄ ☇ ☈ ⊙ ☉ ℃ ℉ ° ❅ ✺ ϟ ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀ ⚐⚑ ⚔ ⚖ ⚕⚛ ⚙ ⚜ ⚠ ⚰ ⚾ ♨ ⚢ ⚣⚤ ⚥ ⚦ ⚧ ⚨ ⚩ ⚭ ⚮ ⚯ ⚲ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ⊰ ⊱ ⋛ ⋚ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░▓▒ 【】⫷⫸〖〗 〘〙 ≽≼ Æ ♔ ♠ ✤ ♛ 祝 苏 ㊧ ㍇⃝ ★ ⨶ ☬ ๖ۣۜ ℘ ࿊ Ѧ ๛ ᙈ ᴵᵖ ꧁ ༒ ☬ ༒ ꧂☆◠‿ᕦᕤʖ°✿̶̥̥❁❀◕◉⎝ツ⎠๏ཌད▰乂ᕕᕙᕗ↼༼ຈຈ༽ω•↼⇀ლᔑᔐ•ʕʔ[̲̅$̲̅]╳メ𒈞▓▒▤▥𒆜�҈⟁❂≋ᛦᛨᛤ⎳∉∌⧼⧽ꗃ♬✹♼♽◰◱◧◧◨◩◪◫๑ஐॐ๖ۣۜஇഊ₪§ᖙᖚᖗᖘയ∯∰⇋ᕘᕚ☊☋⌭⎌Ꮬ༼༽ໂ୭

En İyi Pubg İsimleri

EN iyi PUBG isimleri arasından hangisini beğendiyseniz onu kullanabilirsiniz.

Ace : As, iskambilde.

: As, iskambilde. Badboy : Kötü çocuk

: Kötü çocuk Bam Bam

Bear : Ayı

: Ayı Boss : Patron

: Patron Cowboy : Kovboy

: Kovboy Adonis : Kas, adonis kası.

: Kas, adonis kası. Gangster : Gangster

: Gangster Grandpa : Büyükbaba

: Büyükbaba Handsome : Yakışıklı

: Yakışıklı Daddy : Baba

: Baba Teddy

Romeo : Romantiklere özel

: Romantiklere özel Prince : Prens

: Prens Player : Oyuncu

: Oyuncu Winner : Kazanan

: Kazanan HammerHead: Çekiç Kafa

Beautiful : Güzel

: Güzel Queen: Kraliçe

Hero : Kahraman

: Kahraman Hercules : Herkül

: Herkül Monster : Canavar

: Canavar Muscle : Kaslı

: Kaslı Rockstar : Rock star

: Rock star Tiger : Kaplan

: Kaplan Darling : Sevimli, çekici

: Sevimli, çekici Vegas : Kartta kaybetmem diyenlere

: Kartta kaybetmem diyenlere Angel : Melek

: Melek Barbie : Barbi

: Barbi Juliet : Romeo’nun Juliet’i

: Romeo’nun Juliet’i Meow : Kedi sevenlere

: Kedi sevenlere Babe : Bebek

: Bebek Shield: Kalkan

Mouse : Fare

: Fare Muffin : Maffin. Cupkek ayarında bir sevimlilik.

: Maffin. Cupkek ayarında bir sevimlilik. Peanut : Fıstık

: Fıstık Pancake : Pankek, bu da güzel bir kek.

: Pankek, bu da güzel bir kek. Princess : Prensesler gibi

: Prensesler gibi BadAss: Belalı

Smiles : Gülümser

: Gülümser Pumpkin : Balkabağı:)

: Balkabağı:) Sugar : Şeker

: Şeker Sunshine : Güneş ışığı

: Güneş ışığı Yummy : sevimlilik

: sevimlilik Sunny: Güneşli

Tinkerbell : Peter Pan’daki şeker şey

: Peter Pan’daki şeker şey Tweety : Bilenler bilir:)

: Bilenler bilir:) Dead Killer: Ölü katil

Ninja: Ninja

BadBoy: Kötü Çocuk

Monster: Canavar

Soul Mortal: Ruh Ölümsüzü

Crazy Killer: Çılgın Katil

Strong Ninja: Güçlü ninja

Joker: Joker

Dark Camper: Karanlık kampçı

Hitler Killer: Hitler katili

Star: Yıldız

Zeus

RP Killer: RP Katili

Hydra Dynamo

Dead Killer: Ölü katil

Devil Dad: Şeytan baba

Mr. Roman: Bay Roman

Dark Soul: Karanlık Ruh

Head-Hunter: Kelle Avcısı

The Dark Hornet: Karanlık Eşek arısı

Shroud: Örtü

Insane Girl: Deli Kız

Deadpool

Death Gun:

Boomer: Moruk

Survivor: Hayatta kalan

Crasher: Çarpıcı

Death Machine: Ölüm makinesi

Froggy: Kurbağa gibi

Quarter Back: Oyun Kurucu

Spike: Çivi

Boomer: Vurucu

Hidden Killer: Gizli Katil

Vice: Yardımcı

Psycho Killer: Sapık Katil

Black Storm: Kara Fırtına

Zodiac: Zodyak

Tiger Man: Kaplan Adam

Husky

Champ: Şampiyon

Long Horn: Uzun Boynuz

Game Over: Oyun Bitti

Hacker: İnternet Korsanı

Insane: Deli

Colonel: Albay

Big Boss: Büyük Patron

Sniper: Tetikçi

HammerHead: Çekiç Kafa

Shoe String: Ayakkabı Bağı

Golden Warrior: Altın Savaşçı

RedMan: Kırmızı Adam

Highlander: Dağlı

AgentMan: Ajan Adam

General: General

PubG Killer: PubG Katil

Dark Man: Karanlık Adam

Legendary: Efsanevi

Horse Rider: At sürücüsü

Red Flag: Kırmızı Bayrak

Skull Crusher: İskelet Ufalayan

Guard: Koruma

Badass Killer: Belalı Katil

End Zone: Bitiş Bölgesi

First Down: İlk düşüş

Bulls Eye: Boğa gözü

Who Am I: Ben Kimim

Butcher Boy: Kasap Çocuk

Soul Mortal: Ruh Ölümsüzü

Nevertheless: Buna rağmen

Psycho: Ruh hastası

Brown Wolf: Kahverengi ayı

Bitch Killer: Sürtük Katil

Mad Max: Çılgın Max

Fake Boi: Sahte Çocuk

Hellboy: Cehennem Çocuğu

Gang Master: Çete Ustası

Killing Machine: Öldürme Makinesi

Bad Soldier: Kötü Asker

Surgical Noob: Cerrahi Ezik

Sniper Man: Tetikçi Adam

Eat My Head: Kafamı ye

Bad King Killer: Kötü Kral Katili

Freedom Fighter: Özgürlük Savaşçısı

The First Blood: İlk kan

Lone Ranger: Uzun Serseri

Killer Switch: Katil Sopa

Wizard Boy: Büyücü Çocuk

Mr. Headhunter: Bay Kelleavcısı

Eagle Boy: Kartal Çocuk

Dragon Killer: Ejderha Katil

Parachute Lover: Paraşüt Aşığı

Parachute Boy: Paraşüt Çocuk

PUBG Mobile İsimleri

PUBG mobile isimleri arasından beğendiğinizi seçerek kullanabilirsiniz.

Komik PUBG İsimleri

Düşündürürken güldüren komik PUBG isimleri. Oyunda komik nickler kullanmak isteyenlere.

Günahsız Şeytan

Klavyatör

İnternettin

Sperman

Kıllı Karpuz

Uçan Karpuz Kapuğu

Bi Sen Biliyosun

Bi Ben Eksiktim

Tarkanın Baldızı

Gofrettin

Beyaz Prensli At

Terbiyesiz Patates

Topal Solucan

Kapı Nerde

Nick Kim Lan

Edemeyen Hazard

Shift Deli

Şekilli PUBG İsimleri

Aşağıdaki şekilleri kullanarak PUBG NİCK yazısını silerek kendi nickinizi ekleyebilirsiniz.

★·.·´¯ ·.·★ⓅⓊⒷⒼ ⓃⒾⒸⓀ★·.·´¯ ·.·★

▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ⓅⓊⒷⒼ ⓃⒾⒸⓀ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁

°°°·.°·..·°¯°·..· ⓅⓊⒷⒼ ⓃⒾⒸⓀ ·..·°¯°·.·° .·°°°

°º¤ø,¸¸,ø¤º° °º¤ø,¸ⓅⓊⒷⒼ ⓃⒾⒸⓀ¸,ø¤º° °º¤ø,¸¸,ø¤º°

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░▒▓█ ᑭᑌᗷG ᑎIᑕK █▓▒░

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☪︎✡︎☨☦︎☧☤☯︎⚕☥🝐 PUBG NİCK ☪︎✡︎☨☦︎☧☤☯︎⚕☥🝐

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░P️░░U️░░B️░░G️░░ ️░░N️░░İ️░░C️░░K️░

,ø¤º°’°º¤ø,,ø¤º° PUBG NİCK °º¤ø,,ø¤º°’°º¤ø,

♪♫••..❤..••♫♪ PUBG NİCK ♪♫••..❤..••♫♪

「 PUBG NİCK 」

( ͡° ͜ʖ ͡°) PUBG NİCK ( ͡° ͜ʖ ͡°)

¯\_(ツ)_/¯ PUBG NİCK ¯\_(ツ)_/¯

☾☆ PUBG NİCK ☾☆

★ ✮ ✰ ✬ ✦ ✧ PUBG NİCK ★ ✮ ✰ ✬ ✦ ✧

★·.·´¯ ·.·★ PUBG NİCK ★·.·´¯ ·.·★

丹leyภ𝔞

Aℓ🅴ψŇa

Aleψภ𝔞

αℓєуηα⇝

Aleψภค

𝕬𝖑𝖊𝖞𝖓𝖆

⑉Aℓeyn͢͢͢𝒶⑉

≪Al𝑒𝔂n𝔞≫

≋丹leyήa

𝕬lᴇyภα

丹leyภa๖ۣۜ

Aleψnⱥ▤

≋Aleℽภα≋

🅰🅻🅴🆈🅽🅰

Aleץna

丹leץภa🔯

𝓐𝓵𝓮𝔂𝓷𝓪𒆜

⫷𐐚aroŇ⫸

Bสℝ𐍉𝔫

♡ᴮᵃʳᵒⁿ

乃คг๏͢͢͢ภ

๖ۣۜßarøή

巛Bᴀℝon◥

★彡[вarøn]彡★

ᖭ ᴮᵃʳᵒⁿ

ᖫＢａｒｏｎ

🎳๖ۣۜßaroή 🎹

𝓑𝓪𝓻𝓸𝓷

𐐚Λrøภ

[๖ۣۜßarøŇ]

⪻cil𝖊k⪼

cᎥlek꧁

Dea∂

Deαd

๖ۣۜƊea∂

D͢͢͢eαd✨

Deⱥd ⁣

Deสᖙ𓆪

Dead

Dє𝔞d

𝔻𝕖𝕒𝕕

⪓Deⱥ∂⪔

Deαd⇜

мєℓєк

𝔐𝔢𝔩𝔢𝔨

爪eℓek

Ⲙelek꧂

Mele͢͢͢k

𝕸͢͢͢eleҜ

『𝔐𝔢𝔩𝔢𝔨』

๓eͥleͣkͫ

☘𝔐𝔢𝔩𝔢𝔨

〖ⲘΣl͢͢͢ek〗

Mert

Merτ

Ⲙer†Mert

Mert🅼🅴🆁🆃

爪erτ

ᴍerτ☄

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Meℝt

MerƬ

Mert🎬

𝔐e𝔯t

爪ΣЯƬ

Meℝt

Meгt

𝑀𝑒𝓇𝓉〗ꗃ

★彡[Mert]彡

𒆜𝓜ert𒆜

★Meяt

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๓ert°×

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𝑀𝑒𝓇𝓉eℝt🎣

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Me𝕣ve』

🅼🅴🆁🆅🅴

𝔐𝔢𝔯𝔳𝔢☘😍

ᴹeℝשeмєяνє🐲

⦉𝑀𝑒𝓇𝓋𝑒⦊

Meͥrvͣeͫ彡

ⲘeЯve

[𝕸erve]彡

Semih

𝒮eϻih

彡[Seͥmiͣhͫ]

Se𝖒ih

Semiђ★

彡★😎§emih

Semihíɑʍ

SeϻᎥh

🆂єmih🙊

Ṩemihﾂ

Se͢͢͢ϻi▤

Sem𝖎ђ😶

SeʍᎥh

§͢͢͢eͥmiͣhͫﾂ

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𝔖͢͢͢𝔢𝔪𝔦𝔥

☮Semiђ♈

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Seᴍih

𝒮𝑒𝓂𝒾𝒽

⩻Seϻiђ⩼

𝓢𝓮𝓶𝓲𝓱

⦅ˢᵉᵐⁱʰ⦆๖ۣۜ

Seϻiђ

Seᴍ𝕚𝔥

Semih

☘§ê₥ï

Semih😜

İsminize özel şekilli nick istiyorsanız yorum kısmından isminizi belirtirseniz şekilli nicki hazırlayıp paylaşım yapacağız.

Pubg Havalı İsimler

Oyunu oynayan bir çok kişi isminin havalı görünmesini ister. Pubg havalı isimler arasından seçtiğiniz ismi kullanabilirsiniz.

Oyunda kullanılabilecek en PUBG havalı isimler;

Annihilator : Yok Edici

Knight : Şovalye

Dark Knight : Kara Şovalye

Crazy Killer: Çılgın Katil

Dark Soul: Karanlık Ruh

Head-Hunter: Kelle Avcısı

Last King: Son Kral

Derin Gece

Vahşi Kız

BadAss: Belalı

MassiveStroke: Ağır Darbe

Fearless: Korkusuz

Dağ Avcısı

StoneMan : Taş Adam

UnconscionabLe : İnsafsız

Firefly: Uçan Böcek

DeadShot : Ölüm Vuruşu

Boomer: Moruk

Spiderman: Örümcek Adam

Asil Kurt

Seri Bitirici

Vurgun

Pusher : İtici

Angelofdeath: Ölüm meleği

TheDifference: Fark Yaratan

BadBoy: Kötü Çocuk

Taçsız Kral

Slow King: Yavaş Kral

Giant: Dev

Demir Bilek

Patron

Spike: Çivi

Nothing: Boş

Tiger Man: Kaplan Adam

Queen: Kraliçe

Highlander: Dağlı

Büyülü Groza

TheOrder: Emir veren

Sneaky Lady: Gizli, Sinsi

Eerie: Ürkütücü

Star: Yıldız

Panda

Kolsuz

Alley Cat: Sokak Kedisi

Becerikli

Pislik

Dengesiz

MagicSword : Büyülü silah

Batının Savaşçısı

Dalgacı

Tüfekçi

Bozgun

Dengesiz

Zindan Bekçisi

Scrapper: Kavgacı Tip

Bücür Cadı

Scar Sıkar

Fear Man: Korku Adam

Vahşet

Dark Warrior : Kara Savaşçı

InFlames : Alevlerin İçinde

İntikam

Yeni çeri

Aşksız Kral

Venom : Zehir, kin

Team Star: Takım Yıldızı

Halk Kralı

Sad: Üzgün

Keskin Bıçak

MassiveStroke : Ağır Darbe

TheDifference : Fark Yaratan

Nişancı

Shadow Chaser: Gölge Kovalayıcı

Commando: Komando

Married Man: Evli Adam

Kill Switch: Öldürme Anahtarı

Revenge : İntikam, hesaplaşma

Creative: Oluşturucu

Tek Canavar

Felaket

Taçsız Kız

Herkül

Fantastik Aug

Kral Sancak

Kar 98 King

SoulFly : Uçan ruh

Çelik Yumruk

Sessiz Gece

Dehşet

Savaş Adamı

Başıboş

İntikam Ateşi

Sessiz Bekçi

Dalgın

Spike: Çivi

Loyalty man: Sadık adam

King: Kral

İksir

Hükümdar

Sks Kralı

BadBoy: Kötü Çocuk

Ares : Savaş tanrısı

Saw: Testere

Sonsuz Gemi

Hava Bükücü

Paralı Asker

Boş Takırtı

Wizard: Büyücü

Iron Man: Demir Adam

Victory: Zafer

Kral Pala

Dalgacı

İnfazcı

Yeni Akım

Kazık Çakan

Mahşer

Sadakatsiz

Boomer: Moruk

Hazır Şekilli Nickler

PUBG mobile oyununda kullanabileceğiniz hazır şekilli nickler.

En İyi Klan İsimleri

PUBG kullanabileceğiniz en iyi Klan isimleri

TeamStar – Grup Yıldızı

DeusIra: Tanrı’nın Öfkesi

Tacklebox : Takım Çantası

Domumdetenebris: Kara Hane

Tacklebox: Takım Çantası

The China Wall : Çin Duvarı

Game Mafia : Oyun Mafyası

SLauGHTeR: Katliamcı

Castrum: Kale

TheChinaWall: Çin Duvarı

SuicideJockey: İntihar Jokeyi

Ghostkiller: Öldürücü Hayalet

GameMasTeR: Oyun Yöneticisi

Gensdebellum: Savaş Klanı

VagabondWarrior: Serseri Savaşçı

Militumderex: Kralın Askerleri

Young Crew – Genç Ekip

StrongUnion: Güçlü Birlik

WilDClawZ: Vahşi Pençeler

DeusIra: Tanrı’nın Öfkesi

Equesferrum: Şövalye Kılıcı

GildeRegibus: Krallar Loncası

Doomsday: Kıyamet

FidemdeGens: Savaş Dini

YoungCrew: Genç Ekip

RecentFighters: Son Savaşçılar

Panther: Panter

EaglePaW: Kartal Pençesi

Space Ghost: Uzay Hayaleti

Storm: Fırtına

CrazyEights: Çılgın Sekizler

Fantastik Dörtlü

IrResistibLe: Karşı Konulamaz

The Management: Yönetim

The Talent: Yetenek

The Pro: Profesyonel

Judge: Yargıç

LastShot: Son Vuruş

PoleStar: Önder, lider

Elysion: Yeraltı Cenneti

ExpertMurderer: Uzman Katil

EldrithcArrow: Büyülü Ok

King of Arms: Silah Kralı

Boomer: Moruk

Mr.Lucky: Bay Şanslı

Tornado: Kasırga

Crusher: Kırıcı

MassiveStroke: Ağır Darbe

Lightning: Yıldırım

Crossfire: Çapraz Ateş

LeadSoldiers: Kurşun Askerler

FinalBattle: Son Savaş

The Specialist: Uzman

Deathwarriror: Ölüm savaşçısı

FairyTale: Peri Masalı

Necromancer: Büyücü

PUBG Klan İsimleri Türkçe

PUBG mobile oyununda kullanabileceğiniz Türkçe klan isimleri

PUBG Ekip İsimleri

PUBG oynarken savaşçı ruhunuzu yansıtacak olan ekip isimleri. Bu isimler ile rakiplerin gözünü korkutabilirsiniz.

Karanlık Madde

Dehşet

Çürük

Felaket

Kasırga

Vurucu

Bilinmeyen

İçi Boş Adamlar

Amacı Olmayanlar

Vurucu Tim

Ölüm Avcıları

Kaplan Pençesi

Ölüm Perileri

Ceset Torbası

Pençe

Yok Edici

Gece Terörü

Bilinmeyenler