Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 yıl aradan sonra Çeçenistan’a yaptığı ziyaret sırasında kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öperek İslami değerlere olan saygısını bir kez daha gösterdi.

Kuzey Kafkasya turu kapsamında Çeçenistan’a giden Putin, ziyareti sırasında Hazreti İsa Camii’ni de ziyaret etti. Burada kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öpen Putin, İslami değerlere olan hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu. Putin, geçmişte yaptığı açıklamalarda da sık sık İslam’a ve Müslüman toplumlara duyduğu saygıyı dile getirmişti.