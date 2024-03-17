Gölcük’te düzenlenen Ramazan ayı çocuk şenliği Ulaşlı Gençlik Merkezi’nde devam etti.
Gölcük Belediyesinin düzenlediği Ramazan ayı çocuk şenliği etkinliklerinin son durağı Ulaşlı Gençlik Merkezi oldu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Pişekar ve gölge tiyatro oyunları ilgiyle takip edildi.
İlçenin 10 ayrı noktasında düzenlenecek şenlik, 19 Mart Salı günü Değirmendere Kültür Merkezi, 22 Mart Cuma günü Şirinköy Kültür Merkezi, 26 Mart Salı akşamı ise Gölcük Kongre Sarayında gerçekleştirilecek.
Kaynak: iha